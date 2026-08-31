مطار دبي يواصل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية خلال سبتمبر



واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال سبتمبر 2026، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي، أكثر من 4.34 ملايين مقعد خلال سبتمبر 2026 (8.68 ملايين مقعد في الاتجاهين)، ما يعكس استمرار قوة الحركة الجوية عبر المطار، وتوقعات بمستويات مرتفعة من الطلب على السفر خلال الأشهر المقبلة.

المقاعد المجدولة

وذكرت «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال سبتمبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، مسجلاً 4.07 ملايين مقعد، ثم مطار سول في المركز الثالث بـ 3.78 ملايين مقعد، يليه مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.69 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار اسطنبول بنحو 3.59 ملايين مقعد، ثم مطار سنغافورة في المركز السادس بـ 3.46 ملايين مقعد، ومطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز السابع بـ 3.45 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار فرانكفورت 3.41 ملايين مقعد، وجاء مطار هونج كونغ بـ 3.21 ملايين مقعد، وجاء مطار مدريد في المركز العاشر 2.7 مليون مقعد. أما من حيث حجم إجمالي حجم السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فقد حل في المركز الأول مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي مسجلاً 5.09 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر الجاري، فيما حل مطار شيكاغو أوهير في المركز الثاني بنحو 4.89 ملايين مقعد.

واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار. وبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة.

وتتوقع «مطارات دبي» زخماً أقوى خلال النصف الثاني من 2026، مدعوماً باستمرار عودة شبكات شركات الطيران وزيادة الترددات، ونمو حركة المسافرين العابرين، وتخفيف تحذيرات السفر في عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب موسم الشتاء والفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي.

وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة بالنسبة إلى دبي، حيث يرتبط أداء المطار بصورة وثيقة بمستويات النشاط السياحي والتجاري والمؤتمرات والفعاليات الدولية في الإمارة.

كما أن استعادة الرحلات الدولية لا تعني فقط زيادة عدد المسافرين، بل تسهم في رفع كفاءة شبكة الربط، وتحسين خيارات السفر للمسافرين، وزيادة قدرة شركات الطيران على تشغيل رحلات مباشرة إلى أسواق جديدة أو زيادة الترددات على الوجهات القائمة.

أكبر المطارات العالمية من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية

مطار دبي الدولي 4.34 ملايين مقعد

مطار لندن هيثرو 4.07 ملايين مقعد

مطار سول 3.78 ملايين مقعد

مطار أمستردام 3.69 ملايين مقعد

مطار إسطنبول 3.59 ملايين مقعد

مطار سنغافورة 3.46 ملايين مقعد

باريس شارل ديغول 3.45 ملايين مقعد

مطار فرانكفورت 3.41 ملايين مقعد

مطار هونغ كونغ 3.21 ملايين مقعد

مطار مدريد 2.70 مليون مقعد