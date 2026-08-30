197 مليون دولار استثمارات «دي بي ورلد» في أستراليا والأمريكتين

نجحت «دي بي ورلد» في ترسيخ أدائها القوي بمنطقة أستراليا والأمريكتين خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من النمو المتواصل في أعمال الموانئ والمحطات، ولا سيما في الأسواق الأمريكية، إلى جانب محافظة عملياتها في أستراليا.

الأمر الذي يعكس قدرة المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز جاهزيتها التشغيلية في أسواق استراتيجية تشهد تطورات متسارعة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وفي إطار دعم توسع أعمالها ورفع قدراتها التشغيلية، رفعت «دي بي ورلد» نفقاتها الرأسمالية في المنطقة إلى 197 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة تقارب 13.2% مقارنة بـ 174 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

استثمارات

وتوزعت الاستثمارات على مجموعة من المشاريع والأصول الرئيسية التابعة للمجموعة، بما يعزز حضورها في أسواق المنطقة ويدعم قدرتها على الاستجابة للنمو المستقبلي في الطلب على خدمات التجارة والخدمات اللوجستية.

وشملت أبرز الاستثمارات دي بي ورلد سانتوس في البرازيل، وبوسورخا في الإكوادور، وكاوسيدو في جمهورية الدومينيكان، إلى جانب منشآت فانكوفر ونانايمو في كندا، فضلاً عن أعمال الخدمات اللوجستية التعاقدية في الأمريكتين.

وعلى مستوى العمليات التشغيلية، سجلت أحجام مناولة الحاويات الإجمالية في المنطقة نمواً بنسبة 4.9%، لترتفع إلى 7116 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 6784 مليون حاوية في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بصورة رئيسية بالأداء القوي في أسواق الأمريكتين، ما يعكس استفادة «دي بي ورلد» من النشاط المتزايد في حركة التجارة وتنامي احتياجات العملاء إلى حلول متكاملة ومرنة عبر سلاسل الإمداد.

وفي المقابل، حافظت أستراليا على مستويات مستقرة إلى حد كبير، مؤكدة متانة العمليات التشغيلية للمجموعة في السوق.

إيرادات

وتزامن النمو التشغيلي مع أداء مالي قوي، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات في المنطقة بنسبة 33.4% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.

ويؤكد الأداء المحقق في أستراليا والأمريكتين نجاح توجه «دي بي ورلد» نحو توسيع نطاق حلولها المتكاملة، التي تجمع بين الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية ضمن منظومة واحدة تستهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز كفاءة تدفقات التجارة.

كما يعكس نمو الإيرادات وأحجام المناولة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات الرأسمالية، ثقة المجموعة في فرص النمو طويلة الأجل بالمنطقة وقدرتها على توظيف رأس المال في الأصول والمشاريع التي تدعم التوسع وتعزز القدرات التشغيلية.

7116

مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول بنمو %4.9

2.4

مليار دولار حجم الإيرادات بنمو سنوي %33.4