خريطة الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

أطلقت وزارة المالية برنامج «صكوك الخزينة للأفراد»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين الاستثمار مباشرة في الصكوك السيادية الحكومية بحد أدنى يبلغ 1000 درهم في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح الأفراد فرصة المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية والاستفادة من عوائد ثابتة ضمن إطار استثماري آمن ومدعوم بالملاءة المالية القوية للدولة.

«البيان» تشارك 35 سؤالاً الأكثر شيوعاً عن الصكوك وكيفية وطرق الاستثمار فيها وتتضمن ماهية صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات ولماذا أطلقت وزارة المالية صكوك الخزينة للأفراد ما هي عملة صكوك الخزينة للأفراد، كما تستعرض الأسئلة الفرق بين صكوك الخزينة للأفراد ومبادرة الصكوك المجزأة للأفراد التي تم إطلاقها من خلال البنوك المشاركة في نوفمبر 2025 وغيرها من الأسئلة.

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35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات