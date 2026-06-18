35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد، أطلقت وزارة المالية برنامج «صكوك الخزينة للأفراد»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين الاستثمار مباشرة في الصكوك السيادية الحكومية بحد أدنى يبلغ 1000 درهم. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح الأفراد فرصة المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية والاستفادة من عوائد ثابتة ضمن إطار استثماري آمن ومدعوم بالملاءة المالية القوية للدولة.

«البيان» تشارك 35 سؤالاً الأكثر شيوعاً عن الصكوك وكيفية وطرق الاستثمار فيها:

1.ما هي صكوك الخزينة للأفراد في دولة الإمارات؟

صكوك الخزينة للأفراد هي أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تصدرها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية، ومقومة بالدرهم الإماراتي، وتتيح للمستثمرين المؤهلين المشاركة مباشرة في إصدارات الصكوك السيادية من خلال السوق الأولية، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 درهم إماراتي. ويتم إصدار الصكوك بالقيمة الاسمية (100%) خلال فترة الاكتتاب، ما يمنح المستثمرين فرصة الاستثمار المباشر في أداة سيادية تصدرها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.لماذا أطلقت وزارة المالية صكوك الخزينة للأفراد؟

تهدف إصدارات صكوك الخزينة للأفراد في الأسواق الأولية إلى توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد والأسر، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تتماشى الإصدارات مع أهداف «عام الأسرة 2026» من خلال تعزيز التخطيط المالي، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار، وإتاحة الفرصة للأفراد والأسر للاستثمار في أداة سيادية آمنة. ومن خلال حد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى جعل المنتجات الاستثمارية الحكومية أكثر سهولة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل وتعزيز المشاركة الاقتصادية.

3.ما هي عملة صكوك الخزينة للأفراد؟

تصدر صكوك الخزينة للأفراد بالدرهم الإماراتي ويتم سداد مبالغ الاكتتاب، وتوزيعات الأرباح، ورد أصل الاستثمار جميعها بالدرهم الإماراتي.

4. ما الفرق بين صكوك الخزينة للأفراد ومبادرة الصكوك المجزأة للأفراد التي تم إطلاقها من خلال البنوك المشاركة في نوفمبر 2025؟

يوفر المنتجان طريقتين مختلفتين للمستثمرين الأفراد للاستثمار في الصكوك الحكومية الإماراتية:

أولاً: الصكوك المجزأة للأفراد

استثمار في السوق الثانوية

الحد الأدنى للاستثمار 4000 درهم

استثمار في صكوك خزينة قائمة ومصدرة سابقاً

يتم الشراء وفق الأسعار السوقية السائدة

يمثل الاستثمار حصة جزئية من وحدة صك أكبر

متاحة بشكل مستمر عبر البنوك المشاركة وفقاً للتوافر

متاحة عبر المنصات الاستثمارية للبنوك المشاركة

ثانياً: صكوك الخزينة للأفراد (إصدار مباشر)

إصدار في السوق الأولية

الحد الأدنى للاستثمار 1000 درهم

اكتتاب مباشر في إصدار سيادي جديد

يتم الإصدار بالقيمة الاسمية (100%)

تمثل كل وحدة استثماراً مباشراً في الصك المصدر

متاحة خلال فترة اكتتاب محددة مع إمكانية التداول لاحقاً في السوق الثانوية

يتم إدراجها وتداولها في ناسداك دبي بعد الإصدار

5.هل صكوك الخزينة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

نعم. تم هيكلة صك الخزينة للأفراد وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية واعتماده ضمن إطار الحوكمة الشرعية المعمول به.

6.من يحق له الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد؟

يشترط للمستثمرين المؤهلين الحصول على رقم مستثمر وطني (NIN) ساري المفعول صادر عن سوق دبي المالي، وأن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من المقيمين في الدولة الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية سارية.

وترد تفاصيل إضافية بشأن شروط الأهلية في مستندات الطرح المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: https://mof.gov.ae/en/public-finance/public-debt/t-sukuk/

7.هل يشترط الحصول على رقم مستثمر وطني (NIN) من سوق دبي المالي؟ وكيف يمكن الحصول عليه؟

نعم. يجب على المستثمر الحصول على رقم مستثمر وطني (NIN) ساري المفعول من سوق دبي المالي للاكتتاب في صكوك الخزينة للأفراد.

ويمكن للمستثمرين الذين لا يملكون رقماً مستثمراً وطنياً التقدم بطلب للحصول عليه من خلال سوق دبي المالي عبر:

تطبيق سوق دبي المالي (DFM App)

تطبيق iVestor

الوسطاء المرخصون

ولمزيد من المعلومات حول الحصول على رقم المستثمر الوطني وإجراءات التسجيل، يرجى زيارة:

https://www.dfm.ae/investing/services/how-to-trade

8.هل يمكن لغير المقيمين أو الشركات أو القُصّر الاكتتاب؟

نعم. وعلى الرغم من أن الاكتتاب في صك الخزينة للأفراد يقتصر على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين المؤهلين في الدولة (يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 6)، فإنه يمكن شراء الصكوك وبيعها في السوق الثانوية من خلال الوسطاء المعتمدين في ناسداك دبي.

9.ما مدى أمان صكوك الخزينة للأفراد؟

تمثل صكوك الخزينة للأفراد التزاماً مباشراً على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الإصدار.

كما تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية صادرة عن أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية.

ولمزيد من المعلومات حول التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: https://mof.gov.ae/en/public-finance/public-debt/uae-credit-rating/

10. هل يمكن للمستثمرين المحترفين الاكتتاب في صكوك الخزينة للأفراد؟

لا. يقتصر الاكتتاب في صكوك الخزينة للأفراد على المستثمرين الأفراد المؤهلين فقط.

11. كيف يمكن للمستثمرين الاكتتاب؟

يمكن للمستثمرين الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب من خلال تطبيق سوق دبي المالي، وتطبيق iVestor، ومنصة الاكتتاب، أو من خلال المنصات الرقمية المعتمدة للبنوك المستلمة.

12. ما هي فترة الاكتتاب؟

تمتد فترة الاكتتاب للإصدار الأول لمدة خمسة أيام عمل، تبدأ في الساعة 8:00 صباحاً يوم 24 يونيو 2026 وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً يوم 30 يونيو 2026.

13. هل عملية الاكتتاب في صكوك الخزينة للأفراد رقمية بالكامل؟

نعم. تم تصميم البرنامج لتوفير تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة.

ويمكن للمستثمرين المؤهلين الاكتتاب من خلال منصة المستثمر التابعة لسوق دبي المالي أو من خلال القنوات الرقمية المعتمدة لدى البنوك المستلمة، وفقاً لمتطلبات الجهة المعنية.

كما يمكن إتمام عملية الاكتتاب إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم مستندات ورقية، شريطة استيفاء جميع متطلبات التحقق من الهوية والأهلية.

14. ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب؟

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في صك الخزينة للأفراد 1000 درهم إماراتي (وحدة أو شهادة واحدة)، وبعد ذلك بمضاعفات 1000 درهم إماراتي.

ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب. ومع ذلك، قد تخضع الاكتتابات الكبيرة لتخفيضات وفقاً لآلية التخصيص المعتمدة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

15. ماذا يحدث إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار المطروح؟

إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار المطروح، فقد يتم تخفيض التخصيصات على أساس التخصيص النسبي (Pro-Rata)، وفقاً لآلية التخصيص المحددة في مستندات الطرح.

وقد تتضمن آلية التخصيص تطبيق حد أدنى للتخصيص، شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد الوحدات المخصصة بموجب هذه الآلية إجمالي حجم إصدار صك الخزينة للأفراد.

16. ماذا يعني التخصيص النسبي (Pro-Rata)؟

يقصد بالتخصيص النسبي أنه بعد تطبيق آلية التخصيص الموضحة في مستندات الطرح، يتم توزيع المبلغ المتبقي المتاح بشكل نسبي بين المستثمرين المؤهلين وفقاً لقيمة طلبات الاكتتاب المقدمة منهم.

17.هل سيحصل جميع المستثمرين على كامل المبلغ الذي اكتتبوا به؟

لا. في حال زيادة الطلب على الإصدار، قد يحصل المستثمر على مخصصات أقل من قيمة الاكتتاب المطلوبة.

18.ماذا يحدث لمبالغ الاكتتاب غير المخصصة؟

سيتم رد أي مبالغ فائضة ناتجة عن عدم التخصيص وفقاً للجدول الزمني المعلن للبرنامج بعد الانتهاء من عملية التخصيص.

19.متى سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي؟

سيتم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص النهائي بعد استكمال عملية التخصيص ووفقاً للجدول الزمني المعلن للإصدار.

20.هل توجد أي رسوم أو مصاريف مرتبطة بصك الخزينة للأفراد؟

لا توجد رسوم اكتتاب للاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد.

ومع ذلك، قد يخضع المستثمرون لبعض الرسوم المتعلقة بالاحتفاظ بالصكوك أو تداولها، بما في ذلك رسوم الوساطة أو التداول أو الحفظ أو أي رسوم أخرى يفرضها مزودو الخدمات المعنيون وفقاً لسياساتهم المعمول بها.

21.هل تخضع الأرباح أو مبالغ الاسترداد لأي ضرائب في دولة الإمارات؟

يتم دفع معدلات الربح ضمن برنامج الوزارة صافية من أي ضرائب، حيث لا يتم حالياً فرض مثل هذه الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُنصح المستثمرون الأفراد بالحصول على استشارة ضريبية مستقلة قبل الاستثمار.

22.ما هي مدة استحقاق أول إصدار من صكوك الخزينة للأفراد؟

تبلغ مدة استحقاق أول إصدار من صكوك الخزينة للأفراد سنتين من تاريخ الإصدار.

23.هل معدل الربح (الكوبون) ثابت أم متغير؟ وكيف يتم تحديده؟

تحمل صكوك الخزينة للأفراد معدل ربح (كوبون) ثابت طوال مدة الإصدار.

وسيتم الإعلان عن معدل الربح (الكوبون) وفقاً للجدول الزمني المعلن للبرنامج، وسيظل ثابتاً حتى تاريخ الاستحقاق.

كما سيتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وإيداعها في الحساب المحدد للمستثمر، بحيث يحصل المستثمر على أربع توزيعات أرباح خلال مدة الإصدار البالغة سنتين، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الإصدار.

24.هل يمكن أن يتغير معدل الربح (الكوبون) بعد الإصدار؟

لا. يظل معدل الربح (الكوبون) ثابتاً حتى تاريخ الاستحقاق بعد الإعلان عنه وإتمام الإصدار.

25.ماذا يحدث عند الاستحقاق؟

سيحصل المستثمرون الذين يحتفظون بالصكوك حتى تاريخ الاستحقاق على كامل أصل المبلغ المستثمر، بالإضافة إلى أي دفعة أرباح نهائية مستحقة وغير مدفوعة، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الإصدار.

26.هل أحتاج إلى اتخاذ أي إجراء عند الاستحقاق؟

لا. سيتم إيداع أصل المبلغ المستثمر وأي دفعة أرباح نهائية تلقائياً في الحساب الاستثماري الخاص بالمستثمر لدى مزود الخدمة المعني، وذلك وفقاً لشروط الإصدار.

27.هل يمكن للمستثمر استرداد الصكوك من الجهة المصدرة قبل تاريخ الاستحقاق؟

لا. لا يمكن استرداد صك الخزينة للأفراد من الجهة المصدرة قبل تاريخ الاستحقاق.

28. ما هي الخيارات المتاحة إذا احتاج المستثمر إلى سيولة قبل الاستحقاق؟

يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد إدراج الصكوك في ناسداك دبي، وذلك وفقاً لظروف السوق وتوافر المشترين.

29.هل سأحصل دائماً على 1000 درهم عن كل وحدة صك إذا قمت بالبيع قبل الاستحقاق؟

لا. قد يكون السعر السوقي أعلى أو أقل من القيمة الاسمية أو سعر الاكتتاب الأصلي، وذلك بحسب ظروف السوق السائدة.

30. هل سيتم إدراج صكوك الخزينة للأفراد وتداوله؟

نعم. سيتم إدراج صك الخزينة للأفراد وتداوله في ناسداك دبي بعد الإصدار.

31.كيف يتم تحديد السعر السوقي للصكوك؟

يتم تحديد الأسعار السوقية وفقاً لظروف السوق السائدة، وقد تكون أعلى أو أقل من سعر الإصدار الأصلي. ونتيجة لذلك، قد يؤثر السعر المدفوع في السوق الثانوية على العائد الذي يحققه المستثمر.

32.هل يمكن للمستثمر تحقيق ربح أو خسارة عند البيع قبل الاستحقاق؟

نعم. قد يحصل المستثمر عند البيع قبل الاستحقاق على مبلغ أعلى أو أقل من قيمة استثماره الأصلية، وذلك بحسب الأسعار السائدة وظروف السوق.

33. هل يوجد مشترٍ مضمون في السوق الثانوية أو فترة حظر على البيع؟

لا. لا يوجد مشترٍ مضمون ولا توجد فترة حظر على البيع. وتظل معاملات السوق الثانوية خاضعة للأسعار السائدة وظروف السوق. ومع ذلك، قد يوفّر مزودو السيولة أسعار شراء وبيع بما يسهم في دعم السيولة في السوق الثانوية.

34. هل ينبغي قراءة مستندات الطرح قبل الاستثمار؟

نعم. ينبغي على المستثمرين قراءة مستندات الطرح بعناية وتقييم مدى ملاءمة الاستثمار لأهدافهم وظروفهم المالية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

35.هل ستكون هناك إصدارات مماثلة في المستقبل؟

تتمثل الخطة في تنفيذ إصدارات دورية من هذا النوع من المنتجات، سواء كانت صكوك خزينة أو سندات خزينة تقليدية، وبآجال استحقاق تصل إلى سبع سنوات، وبمعدل إصدار لا يقل عن مرة واحدة كل ربع سنة.