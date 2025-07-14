سيولة مليارية لـ17 شركة بسوق دبي منذ مطلع 2025

اجتذبت أسهم 17 شركة بسوق دبي المالي سيولة تجاوزت حاجز المليار درهم لكل منها، منذ مطلع العام الجاري وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضي، بإجمالي 82.3 مليار درهم، وتراوحت سيولتها في أعلاها عند 24.4 مليار درهم لسهم إعمار العقارية، وفي أدناها 1.02 مليار درهم لسهم مصرف عجمان.

واستحوذت هذه الشركات مجتمعة على ما نسبته 89.2% من إجمالي السيولة الكلية لسوق دبي منذ مطلع العام، التي بلغت 92.2 مليار درهم.

وتوزع النصيب الأكبر من التداول على أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، ودبي الإسلامي، وسالك، والإمارات دبي الوطني، وديوا، وطلبات، والاتحاد العقارية، فيما تركز ما تبقى من السيولة المليارية على أسهم 9 شركات في سوق دبي، وهي شركات ديار للتطوير بـ1.88 مليار درهم، والعربية للطيران 1.68 مليار درهم، والخليج للملاحة 1.63 مليار درهم، وباركن 1.6 مليار درهم، وأملاك للتمويل 1.36 مليار درهم، وسوق دبي المالي 1.33 مليار درهم، ودريك آند سكل 1.3 مليار درهم، ودبي للاستثمار 1.29 مليار درهم، ومصرف عجمان 1.02 مليار درهم.

ومنذ مطلع العام، أغلق سهم شركة «إعمار العقارية» مرتفعاً 10.5% عند مستوى 14.2 درهماً، بعد أن استقطب سيولة بـ24.4 مليار درهم، توزعت على 1.85 مليار سهم.

كما اجتذب سهم «إعمار للتطوير» تداولات قدرها 9.25 مليارات درهم على 714.33 مليون سهم، صاعداً بنسبة 2.2% إلى مستوى 14 درهماً.

وحصد سهم «دبي الإسلامي» سيولة بـ7.48 مليارات درهم، توزعت على 961.95 مليون سهم، وقفز السهم بـ30.3% إلى سعر 9.24 دراهم.

وفي المركز الرابع جاء سهم «سالك» بسيولة 7.14 مليارات درهم، توزعت على 1.32 مليار سهم، وارتفع السهم 10.93% إلى مستوى 5.99 دراهم.

وبخصوص سهم «الإمارات دبي الوطني»، استقطب تداولات قدرها 6.99 مليارات درهم على 327.55 مليون سهم، وصعد 13.3% إلى مستوى 24.3 درهماً، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الذي اجتذب 6.67 مليارات درهم، موزعة على 2.5 مليار سهم، متراجعاً بنسبة 2.46% عند سعر 2.77 درهم.

واستقطب سهم «طلبات» تداولات بـ4.78 مليارات درهم توزعت على 3.3 مليارات سهم، متراجعاً 2.14% عند مستوى 1.37 درهم، و«الاتحاد العقارية» بسيولة 2.48 مليار درهم توزعت على 4.2 مليارات سهم، وقفز بـ116% إلى مستوى سعري 0.888 درهم.

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