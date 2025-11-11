13.1 ملياراً إيرادات الغرف الفندقية في دبي بنمو 12.7 %

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي 12.7%، إلى 13.11 مليار درهم، أول 9 أشهر، مقابل 11.63 ملياراً بالفترة نفسها من 2024.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، زاد عدد الليالي الفندقية المحجوزة من يناير إلى نهاية سبتمبر 5%، إلى 32.7 مليون ليلة، من 31.28 مليون ليلة في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع معدل العائد على الغرفة المتوفرة بواقع 8%، ليسجل 401 درهم، مقابل 372 درهماً.

ووصل إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 152.34 ألف غرفة فندقية، ضمن 819 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 152.04 ألف غرف نهاية سبتمبر 2024.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة، استحوذت الغرف الفندقية من «5 نجوم» على 36% من إجمالي السوق الفندقية في دبي، مسجلة 54.31 ألف غرفة، ضمن 169 منشأة، تلتها الغرف من «4 نجوم» بحصة 28%، مسجلة 43.2 ألف غرفة، ضمن 194 منشأة.

بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «1 - 3 نجوم» على 19% من حجم السوق، بسعة 29.2 ألف غرفة، ضمن 276 منشأة، وبلغ عدد الشقق الفندقية 25.4 ألف شقة، ضمن 180 منشأة.

وبلغ متوسط الإشغال في جميع المنشآت العاملة في دبي 79%، مقارنة مع 76% خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

