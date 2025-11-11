13.1 ملياراً إيرادات الغرف الفندقية في دبي بنمو 12.7 %

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، زاد عدد الليالي الفندقية المحجوزة من يناير إلى نهاية سبتمبر 5%، إلى 32.7 مليون ليلة، من 31.28 مليون ليلة في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع معدل العائد على الغرفة المتوفرة بواقع 8%، ليسجل 401 درهم، مقابل 372 درهماً.
وبحسب التقرير الشهري للدائرة، استحوذت الغرف الفندقية من «5 نجوم» على 36% من إجمالي السوق الفندقية في دبي، مسجلة 54.31 ألف غرفة، ضمن 169 منشأة، تلتها الغرف من «4 نجوم» بحصة 28%، مسجلة 43.2 ألف غرفة، ضمن 194 منشأة.
بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «1 - 3 نجوم» على 19% من حجم السوق، بسعة 29.2 ألف غرفة، ضمن 276 منشأة، وبلغ عدد الشقق الفندقية 25.4 ألف شقة، ضمن 180 منشأة.
وبلغ متوسط الإشغال في جميع المنشآت العاملة في دبي 79%، مقارنة مع 76% خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.