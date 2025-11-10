13.11 مليار درهم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال 9 أشهر

سجلت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 13.11 مليار درهم، مقارنة بـ11.63 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 12.7%، وفقاً لتحليل المتوسط العائد على الغرف الفندقية في الإمارة وعدد الليالي المحجوزة.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي ارتفع بنسبة 5% إلى 32.7 مليون ليلة، مقارنة مع 31.28 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوفرة بواقع 8% ليسجل 401 درهم مقارنة بـ372 درهماً.

وبلغت العوائد التي حققتها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية ووضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل بنهاية سبتمبر الماضي إلى 152.34 ألف غرفة فندقية ضمن 819 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 152.04 ألف غرف نهاية سبتمبر 2024.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة، استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 54.31 ألف غرفة ضمن 169 منشأة، تلتها الغرف من فئة «4 نجوم» بنسبة 28 %، مسجلة 43.2 ألف غرفة ضمن 194 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على 19 % من إجمالي حجم السوق بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة ضمن 276 منشأة، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 180 منشأة.

وكشف التقرير عن أن متوسط الإشغال في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 79 %، مقارنة مع 76% خلال نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وحافظت فنادق دبي على مسارها التصاعدي في جميع المؤشرات الرئيسة، والتي تشمل العائدات على الغرف المتوفرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، والطاقة الاستيعابية، وعدد المنشآت. وتظل توقعات الأداء المستقبلي للقطاع الفندقي في دبي، إيجابية مع استمرار هذا النهج التصاعدي، حيث يتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الغرف الفندقية مدعومة بالفعاليات العالمية التي تنظمها المدينة، بالإضافة إلى مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وجاء هذا الأداء الاستثنائي انعكاساً مباشراً للرؤية السياحية الطموحة التي تتبناها دبي، والتي تركز على تنويع المنتج السياحي ورفع جودة الخدمات الفندقية بما يتماشى مع معايير الضيافة العالمية.. حيث لعبت الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية السياحية والنقل الجوي دوراً محورياً في دعم حركة الزوار وتسهيل الوصول إلى المدينة، مما جعل دبي نموذجاً عالمياً في إدارة وتطوير القطاع الفندقي، ومركزاً يوازن بين التوسع السياحي المستدام والابتكار في تجربة الضيافة.