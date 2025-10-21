400 مشروع عقاري جديد في دبي منذ بداية 2025

1664 درهماً ذروة جديدة للقدم المربعة خلال أغسطس

184 مطوراً يتسابقون في إطلاق المشاريع

45 مشروعاً في أغسطس تضم 9000 وحدة سكنية

شهدت دبي منذ بداية العام الجاري إطلاق 400 مشروع عقاري جديد تتضمن طرح نحو 102000 وحدة، وهي أحجام تتجاوز بكثير ما كان يعتبر تاريخياً دورة سنوية كاملة.

كما أطلق 184 مطوراً مشاريع منذ بداية العام الجاري مقابل نحو 129 مطوراً خلال الفترة نفسها من 2024.

وذكر تقرير صادر عن «بروبرتي مونيتور» أن الأداء القوي للسوق استمر بدعم انتعاش الطلب، ففي أغسطس الماضي تم إطلاق 45 مشروعاً ضمت 9000 وحدة سكنية بنحو 19.3 مليار درهم.

وسجل متوسط سعر القدم المربعة ذروة جديدة بـ1664 درهماً في أغسطس الماضي، محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل في يوليو 2025 عند 1625 درهماً، ويعتبر الرقم المسجل في أغسطس أعلى ذروة سعرية للسوق على الإطلاق.

وهيمنت الشقق على العرض الجديد في أغسطس بحصة 92.9% من عمليات الإطلاق، وهو ما يتماشى بشكل عام مع حصة 2025 البالغة 90.5% (ارتفاعاً من 85.2% في 2024)، وشكلت الفلل والتاون هاوس النسبة المتبقية، حيث أسهمت بنحو 4.1% و3.0% من العرض الجديد في أغسطس على التوالي.

من جانب آخر، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 4.6 مليارات درهم تمت عبر 1188 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 926 مبايعة بقيمة 3.4 مليارات درهم، منها 102 مبايعة لأراضٍ، و774 مبايعة لوحدات سكنية و50 مبايعة لمبان.