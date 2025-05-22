دبي وجهة رئيسة لنخبة أثرياء العالم

صنف تقرير صادر عن شركة «سافيلز» للاستشارات العقارية، دبي، كأفضل مدينة عالمية للعيش والعمل لأصحاب الثروات الكبيرة، وأنها باتت وجهة لنخبة الأثرياء.

وذكر التقرير أن دبي تحتل المركز الأول بشكل رئيس، تليها أبوظبي في المرتبة التالية مباشرة، متقدمة على سنغافورة وزيوريخ وأوكلاند، والعديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 6700 شخص من فائقي الثراء انتقلوا إلى الإمارات العام الماضي فقط، وكان العديد منهم من أصحاب الملايين من المملكة المتحدة.

ومن الأسباب الأخرى لهذا التدفق، توافر تأشيرات الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.

وكان لهذا التدفق من السكان الأثرياء، تأثير في الاقتصاد المحلي، فقد نمت قيمة وحجم معاملات العقارات، مع ارتفاع قيم العقارات السكنية الرئيسة بنسبة 6.8 % في دبي 2024.

كما شهد العام الماضي زيادة بنسبة 47 % على أساس سنوي، في عدد معاملات العقارات السكنية.

وقال بول توستيفين المدير في «سافيلز»: في ظل تغيرات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، تتطور تدفقات الثروة العالمية، حيث يكيف أصحاب الثروات العالية والشركات، قراراتهم بشأن أماكن وجودهم.

لطالما كانت العوامل التقليدية لتدفقات الثروة العالمية، كالسياسات الحكومية والضرائب والحوافز، ووجود مواهب مبتكرة، أو مجتمعات قائمة، تضم أفراداً متشابهين، عوامل رئيسة للشركات والأفراد النشطين، وستظل تلعب دوراً رئيساً، إلا أن الشعور بالانتماء للمكان وجودة المعيشة العالية، أصبحا تدريجياً العامل الحاسم عند اتخاذ قرارات اختيار الموقع.

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