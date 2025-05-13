«ويلينغتون للتطوير»: مشاريع الوجهات الشاطئية في دبي مقصد الأثرياء

يُظهر السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الأولى من عام 2025 نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالطلب القوي على العقارات، خاصة في المناطق الشاطئية التي تقدم عوائد إيجارية مرتفعة وتجذب المستثمرين والسياح.

وأفاد تقرير شركة «ويلينغتون للتطوير»، أن المشاريع العقارية في الوجهات الشاطئية استأثرت بحصة كبيرة من كعكة مبيعات السوق العقاري من حيث القيمة خلال عام 2024 والأشهر الأولى من 2025، مشيراً إلى أن مشاريع الوجهات الشاطئية في دبي باتت مقصداً للأثرياء.

وتصدرت نخلة جبل علي قائمة الأعلى مبيعاً خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل بأكثر من 11.3 مليار درهم، واستحوذت نخلة جميرا على 5.87 مليارات درهم، وأكثر من 5.2 مليارات لمدينة دبي الملاحية، بينما سجلت دبي مارينا 4.93 مليارات درهم، أما جزر دبي فحققت ما قيمته 4.86 مليارات درهم.

وأشار تقرير «ويلينغتون للتطوير» إلى أن مناطق تطوير شاطئية أخرى انضمت إلى قائمة الأعلى مبيعاً خلال الفترة الماضية مثل مرسى دبي بنحو 4.2 مليارات درهم، وقناة دبي المائية بـ 1.35 مليار درهم، ودبي هاربور التي لامست مبيعات بقيمة 1.34 مليار درهم، بالإضافة إلى جميرا بيتش ريزيدنس وجميرا باي بمبيعات اقتربت من حاجز المليار درهم لكل منها.

وقال سيد رضا، المدير العام في شركة «ويلينغتون للتطوير»: «تعتبر المشاريع العقارية على الوجهات البحرية من أبرز عوامل جذب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين خاصة من أوروبا وروسيا وآسيا، ممن يبحثون عن أسلوب حياة فاخر، كما أنها ترفد المشترين بعوائد استثمارية أعلى على المديين المتوسط والطويل مقارنة بمثيلاتها من المشاريع في المناطق داخل المدينة، حيث إن الوحدات السكنية على البحر تسجل معدلات إشغال عالية جداً، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن دخل إيجاري ثابت».

وتقدم جزر دبي عوائد قوية، حيث تتراوح عوائد الإيجار السنوية بين 5% و7% للإيجارات طويلة الأجل، وبين 7 و10% للإيجارات قصيرة الأجل.

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