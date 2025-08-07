1609 دراهم ذروة لمتوسط القدم المربعة في دبي

225 نقطة يسجلها مؤشر«بروبرتي مونيتور» العقاري الأعلى منذ 2008

5 مليارات درهم إجمالي التصرفات في يوم

يتواصل الأداء القوي في سوق دبي العقاري 2025، وسجل سعر متوسط القدم المربعة ذروة تاريخية جديدة، عند 1609 دراهم في يونيو، محطماً الرقم القياسي المسجل في مايو 2025، عند 1582 درهماً، في مؤشر واضح على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع، والطلب القوي من المستثمرين.

وبحسب «بروبرتي مونيتور»، واصل سوق دبي انتعاشه في يونيو، وسجل مؤشر السوق العقاري (DPI) الخاص بالمنصة 225 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2008، موضحاً ارتفاع أسعار العقارات في دبي في يونيو 1.7%، على أساس شهري، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.6%، وعلى أساس ربع سنوي، شهدت الأسعار ارتفاعاً 4.8%.

وأضافت، تمضي دبي بثبات نحو الانضمام إلى قائمة أعلى 10 مدن في العالم في أسعار القدم المربعة، مثل هونغ كونغ وموناكو وباريس ولندن ونيويورك، وإذا استمرت هذه الديناميكية المتصاعدة، فقد يصبح هذا الطموح واقعاً خلال سنوات قليلة.

وانتعشت التصرفات العقارية في دبي، أمس، لتسجل 5 مليارات درهم عبر 1131 صفقة وتم تسجيل 862 مبايعة بقيمة 2.6 مليار درهم، منها 94 مبايعة لأراضٍ، و730 مبايعة لوحدات سكنية و38 مبايعة لمبانٍ.

وشهد السوق العقاري صفقة بيع قطعة أرض في منطقة جميرا الثانية بقيمة 350 مليون درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.9 مليار درهم تمت عبر 234 معاملة، منها 33 رهناً لأرض، و176 رهناً لوحدات سكنية، و34 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 35 هبة بقيمة 316 مليون درهم.

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