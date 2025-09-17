سايبرترك الأرخص خارج الخدمة بعد 5 أشهر.. ماذا حدث لسيارة ماسك؟

بعد خمسة أشهر فقط من طرحها في السوق، سحبت شركة تسلا بهدوء الطراز الأرخص من شاحنتها الكهربائية الشهيرة سايبرترك ، التي كانت متاحة بسعر يبدأ من 69,990 دولاراً. الخطوة المفاجئة أثارت تكهنات واسعة حول مستقبل المشروع الذي عانى منذ البداية من مشاكل متلاحقة.

السيارة، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، طُرحت بثلاثة خيارات، لكن النسخة الأقل سعراً ــ التي أطلقت عليها تسلا اسم المدى الطويل ــ لم تحقق المبيعات المتوقعة. وبحسب موقع"Engadget" التقني، فقد أزالت الشركة هذا الطراز من موقعها الرسمي بعد عزوف العملاء عن شرائه، إذ افتقد إلى مزايا أساسية مثل شريط الإضاءة الخلفي، ونظام التعليق الهوائي النشط، والشاشة الخلفية.

الآن، لم يتبق أمام العملاء سوى الطرازين الأغلى ثمناً، أحدهما يبدأ من 79,990 دولاراً والآخر من 114,990 دولاراً، يتميزان بأداء أسرع ومدى أطول وقدرة أكبر على التحميل. لكن حتى هذه الطرازات لم تحقق الطموحات، إذ لم تبع تسلا سوى 4,306 شاحنة سايبرترك في الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض يتجاوز 50% عن العام الماضي، وفق بيانات شركة كوكس أوتوموتيف المتخصصة في أسواق السيارات.

إيلون ماسك كان قد أعلن سابقًا أن تسلا قادرة على إنتاج 250 ألف شاحنة سنوياً مع إمكانية الوصول إلى نصف مليون وحدة. لكن الواقع مختلف تماماً، إذ تشير التقديرات إلى مبيعات لا تتجاوز 20 ألف وحدة سنوياً، ما يعزز المخاوف من أن تتحول سايبرترك إلى "واحدة من أكبر الإخفاقات على الإطلاق" كما وصفها موقع "TechRadar" التقني.

منذ الكشف الأول عام 2019، الذي شهد حادثة تحطم النوافذ الشهيرة، واجهت سايبرترك سلسلة من التأجيلات والمشاكل، قبل أن تصل أخيراً للسوق في عام 2023، وفقا لـ "ديلي ميل". ومع إلغاء الطراز الأرخص، يرى مراقبون أن تسلا قد لا تجد بداً من إيقاف الإنتاج بالكامل قريباً، مما يضع واحدة من أكثر سياراتها إثارة للجدل على حافة الاندثار.