سايبرترك.. 5 وعود من إيلون ماسك تبخّرت على الطريق

حين كشف الملياردير إيلون ماسك عن سايبرترك (Cybertruck) في عام 2019، كانت وعوده جريئة وثورية: شاحنة كهربائية خارقة، مضادة للرصاص، قادرة على الطفو، وبسعر يبدأ من 39,900 دولار.

لكن بعد مرور ست سنوات على الكشف الأولي، تبيّن أن الطريق من الحلم إلى الواقع كان مليئًا بالمنعطفات والتنازلات.

1. السعر الاقتصادي… تحوّل إلى رفاهية

أحد أكثر الوعود جاذبية كان السعر. وعد ماسك بأن تبدأ أسعار Cybertruck من 39,900 دولار. ولكن أرخص نسخة اليوم تُباع بـ 69,990 دولارًا، بينما طُرحت نسخة Foundation Series بسعر 120 ألف دولار. تحول الحلم إلى منتج فاخر لا يناسب الفئة التي استهدفتها تسلا في البداية.

2. مدى 500 ميل: "أقصر" من التوقعات

كان ماسك قد وعد بمدى 500 ميل للطراز الثلاثي المحركات. اليوم، أطول مدى تتيحه Cybertruck هو 350 ميلاً فقط، بينما النسخة الأعلى Cyberbeast لا تتجاوز 301 ميل. وحتى "موسع المدى" الذي كان سيُطرح مقابل 16,000 دولار تم إلغاؤه مؤخرًا بعد تأجيلات متكررة، وفقا لتقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

3. Cyberquad… مجرد لعبة أطفال

في نهاية حدث 2019، كشف ماسك عن Cyberquad – مركبة ATV كهربائية مرافقة للشاحنة. بينما انتظر المعجبون النسخة الكاملة، أصدرت تسلا فقط نسخة للأطفال مقابل 1,900 دولار، لم تصل لتوقعات محبي المغامرات.

4. شاحنة "قارب": حقيقة أم خيال؟

ادّعى ماسك أن Cybertruck ستكون قادرة على الطفو والعبور فوق المياه الهادئة. ما حصل فعليًا؟ وضع "الخوض" يسمح بالقيادة في مياه بعمق 30 بوصة فقط. وعلى الرغم من استمرار ماسك بالتلميح إلى قدرات الإبحار، لم تُثبت تسلا ذلك على أرض الواقع.

5. مشي السلطعون… لم ينجُ من التجارب

ميزة التحرك القطري "مثل السلطعون"، على غرار ما قدمته GMC في سيارتها Hummer EV، كانت وعدًا آخر. لكن كبير مهندسي سايبرترك صرح بأن تسلا جرّبت هذه الميزة ووجدتها غير عملية، ما أدى إلى إسقاطها من النسخة النهائية.

بين الابتكار والمبالغة

يُجمع الخبراء على أن Cybertruck لا تزال منتجًا فريدًا ومثيرًا، لكنها تمثل أيضًا مثالًا على الفجوة بين الوعود الرنانة والتنفيذ الواقعي. بالنسبة لعشاق تسلا، تبقى الشاحنة قطعة مستقبلية ملفتة – ولكن بسعر وتضحيات لم يتوقعها أحد.