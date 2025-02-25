السيارة الطائرة.. الكشف عن موعد إنتاجها وثمنها

يشهد عالم النقل تطورًا مذهلًا، لكن المفاجأة الكبرى جاءت من معرض وادي السيليكون للسيارات 2025، حيث خطفت سيارة Alef الطائرة الأضواء، فهي ليست مجرد فكرة مستقبلية أو محض خيال علمي، بل مركبة حقيقية اجتازت اختبارات الطيران بنجاح!

ولا تزال هذه السيارة الطائرة حكرًا على الأثرياء، لكن مع بدء الإنتاج المتوقع في 2025 أو 2026، قد نشهد قريبًا تحولًا جذريًا في مفهوم النقل الشخصي ويبلغ ثمنها نحو 300 ألف دولار.

نعم، إنها سيارة طائرة حقيقية، وليست فكرة رسومية حاسوبية أو خيالاً من صنع الذكاء الاصطناعي. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.

ووفقاً لموقع «بي جي آر» يمكن لهذه السيارة الإقلاع عموديًا والطيران للأمام. وهي بعيدة كل البعد عن السيارة الطائرة الهجينة التي خرجت من الصين العام الماضي، وقد أكملت الشركة التي يقع مقرها في سان ماتيو مؤخرًا رحلة تجريبية ناجحة في المدينة، مما أثار صدمة حتى المتشككين الذين افترضوا أن اللقطات مزيفة.

ولكن إذا كنت تفكر في الحصول على مركبة طائرة خاصة بك، فكن مستعدًا لإنفاق مبلغ كبير من المال. حيث تبلغ تكلفة سيارة Alef الطائرة 300 ألف دولار في الوقت الحالي.

3000 طلب مسبق

ومع ذلك، تتوقع الشركة انخفاض الأسعار مع زيادة الإنتاج. وعلى الرغم من السعر المرتفع، إلا أن الاهتمام بسيارة Alef كبير للغاية حيث ورد أن Alef تلقت بالفعل أكثر من 3000 طلب مسبق.

أواخر عام 2025

وتستهدف الشركة بدء الإنتاج في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026. وبطبيعة الحال، يعتمد هذا الجدول الزمني على الموافقات التنظيمية، وعقبات التصنيع، وشهادات السلامة. ولكن إذا نجحت الشركة، فقد تصبح السيارات الطائرة حقيقة واقعة قبل الموعد المتوقع.

طفرة تكنولوجية

وستظل السيارة الطائرة واحدة من أكثر التصميمات إثارة للاهتمام التي خرجت من صناعة السيارات الكهربائية في السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أنها قد لا تزال من الكماليات للأثرياء للغاية، فإن حقيقة وجود سيارة طائرة حقيقية تظهر أننا ربما نكون على أعتاب طفرة تكنولوجية.

الاختبار الناجح

وقد جرى الاختبار الناجح للسيارة الطائرة باستخدام نموذج خفيف الوزن للغاية، في حين ستتمتع النسخة النهائية Model A بمجموعة من المواصفات المتطورة التي تشمل:

مدى قيادة أرضية يصل إلى 322 كم، ومدى طيران يصل إلى 177 كم.

هيكل من ألياف الكربون بطول 5.18 أمتار وعرض 2.13 متر، مما يجعلها تناسب أي موقف سيارات أو مرآب.

4 محركات كهربائية صغيرة للعجلات للقيادة على الأرض.

8 مراوح مدمجة تتيح الإقلاع والتحليق في أي اتجاه.

تقنية الدفع الكهربائي الموزع لتحسين تدفق الهواء عبر الهيكل الشبكي للسيارة.

سرعة جوية تصل إلى 177 كم في الساعة، بينما تتراوح سرعتها على الطرق بين 40 و56 كم في الساعة لضمان تصنيفها قانونيًا كمركبة خفيفة الوزن منخفضة السرعة، ما يسهل تجاوز العديد من اللوائح التنظيمية.

وما يميز Model A عن معظم السيارات الطائرة التي يتم تطويرها حاليًا، هو قدرتها على العمل كسيارة عادية على الطرق بالإضافة إلى قدرتها على الطيران، مما يمنحها مرونة غير مسبوقة في وسائل النقل.