وداعاً للاختناقات المروية.. سيارة طائرة تحلّق فوق المركبات

تمكنت شركة Alef Aeronautics من إجراء أول اختبار ناجح لسيارتها الطائرة Model A في بيئة حضرية، حيث أثبتت المركبة قدرتها على الإقلاع عموديًا والطيران فوق مركبة أخرى قبل الهبوط مجددًا بسلاسة، وتبلغ قيمة السيارة 235 ألف جنيه إسترليني.

ويُعد هذا الاختبار خطوة مهمة نحو حل مشكلة الازدحام المروري، حيث يمكن قيادة Model A مثل أي سيارة عادية، ولكنها مزودة بمراوح في غطاء المحرك والصندوق الخلفي تمكنها من التحليق فورًا دون الحاجة إلى مدرج للإقلاع وفقا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

ووصف جيم دوخوفني، الرئيس التنفيذي لشركة Alef Aeronautics، هذا الاختبار بأنه "لحظة فارقة في عالم التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أنه يشبه تحليق الأخوين رايت الأول الذي غيّر مفاهيم النقل الجوي للأبد.

وتم تنفيذ الاختبار في شارع عام مغلق، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر فيديو يظهر مركبة تقود على الطريق ثم تقلع عموديًا بدون الحاجة إلى مدرج.

وقد جرى الاختبار باستخدام نموذج خفيف الوزن للغاية، في حين ستتمتع النسخة النهائية Model A بمجموعة من المواصفات المتطورة التي تشمل:

مدى قيادة أرضية يصل إلى 322 كم، ومدى طيران يصل إلى 177 كم.

هيكل من ألياف الكربون بطول 5.18 أمتار وعرض 2.13 متر، مما يجعلها تناسب أي موقف سيارات أو مرآب.

4 محركات كهربائية صغيرة للعجلات للقيادة على الأرض.

8 مراوح مدمجة تتيح الإقلاع والتحليق في أي اتجاه.

تقنية الدفع الكهربائي الموزع لتحسين تدفق الهواء عبر الهيكل الشبكي للسيارة.

سرعة جوية تصل إلى 177 كم في الساعة، بينما تتراوح سرعتها على الطرق بين 40 و56 كم في الساعة لضمان تصنيفها قانونيًا كمركبة خفيفة الوزن منخفضة السرعة، ما يسهل تجاوز العديد من اللوائح التنظيمية.

وأكد دوخوفني أن قيادة Model A لن تتطلب أكثر من 15 دقيقة من التدريب، حيث أن عناصر التحكم أثناء الطيران مشابهة لتلك المستخدمة في الطائرات المسيّرة (الدرون)، مما يجعلها سهلة الاستخدام لعامة الناس.

ما يميز Model A عن معظم السيارات الطائرة التي يتم تطويرها حاليًا، هو قدرتها على العمل كسيارة عادية على الطرق بالإضافة إلى قدرتها على الطيران، مما يمنحها مرونة غير مسبوقة في وسائل النقل.

في الوقت الحالي، يمكن حجز Model A بسعر 235 ألف جنيه إسترليني (حوالي 296,000 دولار أمريكي)، وهو سعر يعادل تكلفة سيارات فاخرة مثل رولز رويس وبنتلي، لكن الشركة تخطط لخفض السعر عند بدء الإنتاج على نطاق واسع.