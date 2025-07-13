دبي ترسخ مكانتها ضمن أهم أسواق السيارات في المنطقة

أكد الدكتور أندرياس سكاف، مدير مجموعة «البطحاء للسيارات»، أن دبي نجحت بجدارة في ترسيخ مكانتها ضمن أهم أسواق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً أنه بعد الانتهاء من سوق دبي للسيارات سوف تكون الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة السيارات.

وقال الدكتور أندرياس سكاف في تصريحات لـ«البيان»: إن سوق السيارات في دبي يحقق مستويات نمو كبيرة، متوقعاً أن تتضاعف نسب النمو بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة بفضل البيئة الحكومية الداعمة للقطاع.

وأضاف: «إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، سوف يسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دبي العالمية في تجارة السيارات، باعتبار أنه سيكون الأضخم من نوعه على مستوى العالم».

وتابع: «سوق دبي، بشكل خاص، والإمارات على وجه العموم، مهم جداً لنا كعلامة تجارية، وتعد من أهم الأسواق لمنتجاتنا، حيث إن العملاء هنا منفتحون على كل العلامات التجارية الجديدة، ومن خلال وكيل قوي لـ«جيلي»، مثل المركز الميكانيكي للخليج العربي، الذي يعد جزءاً من مجموعتنا، نجحنا في تثبيت أقدامنا في السوق بسهولة، وهو ما يتم ترجمته في تزايد عدد العملاء لنا في سوق الإمارات».

وتطرق أندرياس سكاف إلى المعرض الأخير الخاص بـ«جيلي» والذي تم افتتاحه مؤخراً في دبي، وقال: «يعد هذا معرضاً فاخراً للعلامة الصينية والذي تحتضنه دبي، حيث يعد المعرض الأكبر للعلامة الصينية في الإمارات ويقع على مساحة 20 ألف قدم مربعة، ويمكنه استيعاب 20 سيارة للعرض، ويحتوي على كل الخدمات اللازمة لما بعد البيع».

وأضاف: «إننا افتتحنا أول معرض في منطقة ديرة، وهذا هو الثاني لنا في دبي، ثم افتتحنا معرضاً في الشارقة، وآخر في رأس الخيمة، ولدينا معرضان في أبوظبي، ومعرض في مدينة العين، ونعتزم افتتاح معرض في الفجيرة».

وأشار إلى أن «جيلي» بدأت عملها في سوق الإمارات منذ أبريل 2023 عن طريق المركز الميكانيكي للخليج العربي، وقد تضاعف حجم أعمالنا بمقدار 3 مرات.

فخلال العام الأول لانطلاق عملنا في سوق الإمارات نجحنا في بيع 4000 سيارة، وفي عام 2024 نجحنا في بيع 9000 سيارة، ونتوقع بيع ما بين 12 ألف سيارة خلال عام 2025.

وحول تأثيرات الأوضاع الحالية في العالم، وهل لها تأثيرات على صناعة السيارات، قال أندرياس: «إننا لم نلمس أي تأثير ونتوقع أن القطاع بشكل عام لن يتأثر بما هو حاصل في العالم».

وحول سوق السيارات الكهربائية، قال: «أعتقد أن السيارات الكهربائية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في مستقبل التنقل بالعالم، لكن هذا يعتمد على توفر البنية التحتية المناسبة التي تستوعب تزايد عدد السيارات الكهربائية.

أما في دبي فإننا نشهد تزايداً كبيراً في عدد السيارات الكهربائية المباعة، والتي زادت على 15 ألف سيارة حسب الأرقام المتاحة، وسوف تزيد تباعاً بشكل كبير جداً».

وحول تزايد أسعار وثائق التأمين، قال: «في رأيي أنه لا يوجد هذا الارتفاع الكبير في أسعار التأمين، وإن كانت هناك مشكلة فهي تكمن في توفير المصنعين لقطع الغيار، والتي تعد فعلاً مشكلة في بعض الأحيان، لكننا في «جيلي» لدينا مساحة تخزين كبيرة لقطع الغيار في منطقة جبل علي توفر لنا كل ما نحتاجه للعملاء من قطع غيار، وبالتالي ليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن».

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