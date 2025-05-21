دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً رائداً في قطاع السيارات





أكد أحمد سدودي نائب الرئيس للتسويق والمنتج في «كيا» الشرق الأوسط وأفريقيا، أن قطاع السيارات في دبي يشهد تحولاً ملحوظاً نحو الاستدامة والابتكار، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة، وبنية تحتية متطورة.

وقال أحمد سدودي في تصريحات لـ «البيان»، إن دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز رائد في قطاع السيارات، من خلال استراتيجيات مبتكرة، وبنية تحتية متطورة، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتطور التكنولوجي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن دبي حفظت لنفسها الريادة في قطاع السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها، بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى، وباتت أكثر المدن استعداداً للتنقل النظيف خلال سنوات قليلة.

وأشار إلى أن سوق السيارات في دبي، بدأ بالانتعاش عقب جائحة «كوفيد»، وشهد نمواً ملحوظاً في 2023. كما واصل القطاع نموه بشكل مطرد، وفق ما أكدته نتائج النصف الأول من العام الجاري، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى الجاذبية الاستثمارية للإمارة، بما توفره من مزايا وتسهيلات بشكل عام، وريادتها على مستوى العالم، بما تقدمه من مبادرات وتشريعات داعمة ومواكبة للمتغيرات في القطاع بشكل خاص. وأضاف أن الخدمات اللوجستية والمرافق ذات المستوى الرفيع المتوفرة في ميناء جبل علي بدبي، تدعم شركات السيارات وممثليها، بمنظومة متكاملة لإتمام أعمالهم بكفاءة.

وحول دعم حكومة دبي لقطاع السيارات، وخاصة بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإنشاء سوق دبي للسيارات، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي، كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات، قال: إن حكومة دبي ريادية في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين. وكانت دبي سباقة في دعم وتطوير قطاع السيارات، سواءً من حيث التشريعات والقوانين التي تواكب المتغيرات، أو من حيث البنى التحتية، أو المبادرات التي تحاكي المستقبل.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، ستسهم في تعزيز مكانة دبي ضمن أكثر المدن نمواً في مجال تجارة السيارات. من شأن هذه المبادرة رفد القطاع وتطويره، والمساعدة في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة، ما سينعكس بشكل إيجابي على نمو السوق من حيث المبيعات وخدمات ما بعد البيع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات المتعلقة بقطاع السيارات.

وحول أداء «كيا» في منطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج على وجه الخصوص، قال أحمد سدودي إن دول الخليج من أهم الأسواق لشركة «كيا» من حيث المبيعات، حيث تتصدر في مبيعات مختلف الطرازات، ويعتبر السوق الإماراتي من أهم الأسواق الخليجية لشركة «كيا»، حيث شهدت مبيعاتنا في السوق المحلي ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، مدفوعة بالطلب القوي على طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وأشار إلى أن المبيعات القوية لطرازات سبورتاج، سورينتو، وسيلتوس من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي دعمت المبيعات بشكل كبير.

وأشار سدودي إلى إطلاق «كيا تاسمان» في الإمارات، والتي تتميز بتصميم مبتكر يعيد صياغة التوقعات، حيث يجمع بين المتانة القوية والتكنولوجيا المتقدمة وراحة المقصورة المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي. وقد تم تصميم هذه الشاحنة استنادًا إلى 20 عاماً من البحث والخبرة في القيادة على الطرق الوعرة، ما يجعلها مثالية للتألق في مختلف البيئات مع الحفاظ على الجانب العملي الخاص بالاستخدام اليومي.