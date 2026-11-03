«فيراري» تعلن نفاد حجوزات سيارتها الكهربائية «لوتشي» لعام 2027



استكملت «فيراري» تخصيص جميع الوحدات التي تخطط لبيعها من سيارتها الكهربائية بالكامل «لوتشي» (Luce) خلال عام 2027، في مؤشر على الطلب الأولي على أول طراز كهربائي بالكامل في تاريخ صانعة السيارات الرياضية الإيطالية، وذلك قبل بدء تسليم السيارات للعملاء.



وقال بينيديتو فينيا، الرئيس التنفيذي لـ«فيراري»، خلال عرض نتائج الربع الثالث، إن الشركة «راضية للغاية» عن سيارتها الكهربائية الأولى، مؤكداً أن جميع الوحدات المقررة للبيع العام المقبل جرى تخصيصها بالفعل.

وأضاف أن تجارب القيادة الموجهة للعملاء، والمقرر تنظيمها خلال 2027، قد تسهم في تعزيز الطلب، مشيراً إلى أن الراغبين في الحصول على السيارة بعد استنفاد المخصصات الحالية قد يضطرون إلى الانتظار عاماً إضافياً.



وأوضح فينيا أن السيارة دخلت مرحلة الإنتاج وفق الجدول المحدد، وأن عدداً من الوحدات سيكون على الطرق قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ تجارب القيادة الدولية للإعلاميين ثم العملاء خلال الربع الأول من 2027. ورفض الكشف عن العدد المستهدف لمبيعات الطراز خلال العام المقبل.



ويأتي الإقبال على «لوتشي» رغم الجدل الذي أثاره تصميمها غير التقليدي عند الكشف عنها في مايو الماضي، إذ واجهت انتقادات من بعض المتابعين.

وأكد فينيا أن الشركة لا تواجه مشكلات جوهرية على صعيد الإنتاج أو الطلب، لكنه أشار إلى أن السيارة أكثر تعقيداً من الطرازات السابقة، نظراً إلى ما تتضمنه من مكونات وتقنيات جديدة.



وتعمل «فيراري» على تطوير طرازات كهربائية إضافية ضمن خطتها لتوسيع مجموعتها، مستهدفة أن تمثل السيارات الكهربائية بالكامل 20% من إجمالي طرازاتها بحلول 2030.



ويأتي ذلك في وقت يمتد فيه دفتر طلبات الشركة عموماً إلى عام 2028، وفق نتائجها الأخيرة، ما يعكس استمرار الطلب على سياراتها، بالتزامن مع إطلاق طرازات جديدة وتوسيع خيارات التخصيص المقدمة للعملاء.