رائحة بنزين أو بقع أسفل سيارتك؟ أخطاء خطيرة في خزان الوقود والفرامل لا تتجاهلها

قد تشير رائحة البنزين، أو انخفاض كفاءة استهلاك الوقود، أو ظهور بقع سائلة أسفل الجزء الخلفي من السيارة إلى وجود تسرب في خزان الوقود. وتكمن خطورة المشكلة في قابلية أبخرة البنزين للاشتعال بسرعة، ما يجعل تجاهلها أمراً غير آمن.

يعتمد ذلك على حجم الضرر وموقعه وخبرتك في صيانة السيارات. فقد تنتج التسربات البسيطة عن تلف أحد خطوط الوقود أو غطاء الخزان، بينما تتطلب التشققات الكبيرة والتآكل الشديد تدخلاً متخصصاً، وقد يكون استبدال الخزان هو الحل الأكثر أماناً.

وفي هذه الحالة يوصي الخبراء بوقف المحرك وإبعاد السيارة عن مصادر اللهب والشرر، تجنب العمل على نظام الوقود في مكان مغلق أو سيئ التهوية، فحص الخزان وخطوط الوقود لتحديد مصدر التسرب، واستخدم مواد مانعة للتسرب مخصصة لخزانات الوقود فقط، إذا كان الإصلاح مناسباً وفق تعليمات الشركة المصنعة، وأيضا لا تحاول تفريغ الخزان أو فكه إذا لم تكن تمتلك الخبرة والمعدات اللازمة.

غطاء الوقود

وقد يكون غطاء الوقود المتشقق أو غير المحكم سبباً في تسرب الأبخرة، بينما قد يتطلب الصدأ الشديد استبدال الخزان بدلاً من إصلاحه.

وفي حال وجود تسرب واضح، أو تلف كبير، أو عدم القدرة على تحديد مصدر المشكلة ينصح الاستعانة بخبير كما يُنصح بعدم قيادة السيارة إذا كان الوقود يتسرب بصورة مستمرة.

ثانياً: 5 أعطال شائعة في الفرامل

تُعد الفرامل من أهم أنظمة السلامة في السيارة، لكن فرامل الأسطوانة قد تتعرض لمشكلات تؤثر في قدرتها على إبطاء المركبة والتوقف بأمان.

وتتمثل هذه الأخطاء في أولا: تلاشي قوة الفرامل بسبب الحرارة، حيث يؤدي الاحتكاك إلى تحويل الطاقة الحركية إلى حرارة، وقد يتسبب الاستخدام المتكرر للفرامل، خصوصاً على المنحدرات، في ارتفاع درجة حرارتها وتراجع قدرتها على التوقف. وتكون فرامل الأسطوانة أكثر عرضة لهذه المشكلة في بعض الظروف بسبب محدودية تبديد الحرارة مقارنة بفرامل الأقراص.

والحل يكمن في التوقف في مكان آمن وترك الفرامل تبرد، مع استخدام فرملة المحرك أثناء النزول من المنحدرات. وإذا تكررت المشكلة، يجب فحص النظام لدى فني متخصص.

مادة احتكاكية

ومن ضمن أخطاء الفرامل أيضا تآكل المادة الاحتكاكية لأحذيتها مع الاستخدام، ما قد يؤدي إلى تراجع الأداء، ومن علامات التآكل صدور أصوات صرير أو ظهور مؤشرات تحذيرية، إن كانت السيارة مزودة بها.

ويساعد تجنب إبقاء القدم على دواسة الفرامل دون داعٍ، والقيادة بسلاسة، وتقليل الأحمال الزائدة، في الحد من الإجهاد والتآكل، لكن المكونات المستهلكة تحتاج إلى الاستبدال في الوقت المناسب.

ويتمثل الخطأ الثالث في عدم ضبط أحذية الفرامل، فقد يؤدي الضبط غير الصحيح إلى زيادة المسافة التي تقطعها دواسة الفرامل قبل الاستجابة، أو إلى احتكاك مستمر بين الأحذية والأسطوانة، ما يسبب ارتفاع الحرارة والتآكل المبكر.

وتحتاج هذه المشكلة إلى فحص وضبط المكونات لدى فني مؤهل.

أما الخطأ الرابع فهو وجود هواء في خطوط الفرامل، حيث تعتمد الفرامل الهيدروليكية على سائل غير قابل للانضغاط تقريباً لنقل الضغط. وعند دخول الهواء إلى النظام، قد تصبح الدواسة إسفنجية أو تتحرك لمسافة أطول من المعتاد.

وقد تنتج المشكلة عن تسرب أو تنفيس غير صحيح للفرامل، ما يستدعي تحديد السبب قبل إجراء عملية التنفيس لدى مختص.

وأخيرا تلوث أو تلف الأسطوانة والأحذية، حيث قد تؤثر الأتربة والصدأ والجزيئات المعدنية في كفاءة الاحتكاك، بينما يؤدي استهلاك المادة الاحتكاكية بالكامل إلى احتكاك معدني مباشر بين المكونات، وهو أمر خطير.

إعاقة حركية

كما يمكن أن يتسبب الصدأ في إعاقة حركة أجزاء الفرامل، خصوصاً في السيارات التي تُترك لفترات طويلة دون قيادة، ما يجعل الفحص الدوري ضرورياً.

وينصح بتجنب قيادة السيارة في حالات مثل: ضعف واضح في قوة الفرامل، وجود رائحة احتراق أو سخونة زائدة ، سماع أصوات صرير متكررة أو احتكاك معدني، أو تسرب وقود أو رائحة بنزين قوية مستمرة.

وأكد الخبراء على أنه قد تبدأ مشكلات خزان الوقود والفرامل بعلامات بسيطة، لكنها قد تتحول إلى مخاطر كبيرة إذا تم تجاهلها، فالتشخيص الصحيح والصيانة في الوقت المناسب يحافظان على سلامة السيارة وسائقها، بينما يجب ترك الإصلاحات الخطرة للمتخصصين.