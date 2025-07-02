حصة السيارات الهجينة الصينية الأكبر أوروبياً

واصلت شركات صناعة السيارات الصينية توسيع حضورها في السوق الأوروبية خلال مايو، حيث استحوذت على أكبر حصة على الإطلاق في مبيعات السيارات الهجينة، إضافة إلى أكبر نصيب من سوق المركبات الكهربائية خلال عشرة أشهر.

تجاوزت الشركات المصنعة بقيادة شركة «بي واي دي» و«إم جي» التابعة لشركة «إس إيه أي سي موتور كورب» حصة بلغت 9% في الفئتين معاً، بحسب بيانات صادرة عن شركة الأبحاث المتخصصة في القطاع «داتافورس».

وعند احتساب السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، تخطت تسجيلات (مبيعات) السيارات الصينية المنشأ في أوروبا نسبة 5 % لأول مرة.

تضيف هذه الأرقام الأخيرة دليلاً جديداً على أن الشركات الصينية لصناعة السيارات تحقق نجاحاً ملحوظاً في اختراق أحد أكبر أسواق السيارات في العالم. وكانت ستيلا لي، المسؤولة التنفيذية في «BYD»، قد صرحت خلال يونيو بأن أوروبا هي المنطقة الأهم بالنسبة للشركة الصينية.

جاء الجزء الأكبر من النمو في أوروبا من مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، إذ يستطيع المصنعون الصينيون توظيف قدراتهم المتقدمة في تقنيات البطاريات والبرمجيات.

وخلص تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن الدعم الحكومي الصيني منح شركاتها ميزة غير عادلة.

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