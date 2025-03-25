انقلاب في عالم السيارات .. BYD تزيح تسلا عن القمة بإيرادات تاريخية

أعلنت شركة BYD الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية تحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 100 مليار دولار، متخطية بذلك منافستها الأمريكية تسلا المملوكة لإيلون ماسك. وقد نجحت الشركة في جذب المستهلكين بفضل مجموعة سياراتها الكهربائية والهجينة المزودة بتقنيات متطورة.

أرقام قياسية في الإيرادات والأرباح

كشف بيان للشركة عن إيرادات بلغت 777 مليار يوان (107 مليارات دولار) بنمو سنوي قدره 29%، متفوقة على توقعات المحللين البالغة 766 مليار يوان. كما ارتفع صافي دخلها بنسبة 34% ليصل إلى 40.3 مليار يوان، متجاوزًا التوقعات أيضًا.

في المقابل، حققت تسلا إيرادات بلغت 97.7 مليار دولار عام 2024، مع صافي دخل 7.6 مليارات دولار، وفقا لموقع energyconnects.

ورغم تفوق تسلا من حيث القيمة السوقية (800 مليار دولار مقارنة بـ 157 مليارًا لـ BYD)، إلا أن الأخيرة تتصدر في حجم المبيعات، خاصة مع تضمين السيارات الهجينة.

أهداف طموحة لعام 2025

حدد رئيس مجلس الإدارة وانغ تشوانفو هدفًا جديدًا للمبيعات عام 2025، يبلغ 5.5 ملايين سيارة، منها 800 ألف وحدة للتصدير.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن هدف يتراوح بين 5 و6 ملايين سيارة، بما في ذلك مليون وحدة تصدير.

أداء قوي في الأسواق العالمية

حققت BYD نموًا سنويًا بنسبة 73% في صافي الربح خلال الربع الأخير من 2024، مسجلة 15 مليار يوان مقابل مبيعات بلغت 275 مليار يوان. كما سجلت نموًا بنسبة 93% في مبيعات يناير وفبراير 2025، حيث باعت 623,300 سيارة.

وفي حين لا تزال تسلا مهيمنة في بعض المجالات مثل القيمة السوقية، تواجه تراجعًا في الصين، بينما تزداد حصة BYD في السوق الصينية لتصل إلى 15% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب.

التوسع العالمي والمنافسة

رغم عدم دخولها السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية، عززت BYD وجودها في أوروبا وأستراليا وآسيا (مثل سنغافورة وتايلاند).

وأكد وانغ أن الشركة تعمل على تعزيز البحث والتطوير وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية الصينية أصبحت "في الطليعة" في عصر السيارات الذكية.

من جهتها، أعربت كاتي وود، المديرة التنفيذية لـ ARK Investment والمؤيدة لتسلا، عن ثقتها بقدرة الشركة الأمريكية على المنافسة، خاصة مع خطط إطلاق طراز منخفض التكلفة قريبًا.

هكذا تواصل BYD توسعها العالمي، معززة مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق السيارات الكهربائية.