ثقب في جدار وعقل عربي عبقري.. القصة الخفية وراء اختراع الكاميرا

قبل ظهور الكاميرات والتصوير الفوتوغرافي بقرون طويلة، كان ثقب صغير في جدار غرفة مظلمة كافيا لإظهار صورة للعالم الخارجي على الجدار المقابل، ولكن بصورة مقلوبة، ظاهرة بصرية بسيطة في شكلها، لكنها مثّلت إحدى أهم اللبنات العلمية التي مهدت الطريق لاختراع الكاميرا الحديثة.

وتعود هذه الظاهرة، المعروفة باسم "تأثير الثقب الدقيق" إلى مبدأ فيزيائي يقوم على انتقال الضوء في خطوط مستقيمة، حيث تمر أشعة الضوء القادمة من المشهد الخارجي عبر فتحة صغيرة، لتشكل صورة مقلوبة على السطح المقابل.

ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بصورة طبيعية أثناء كسوف الشمس، عندما تتسلل أشعة الشمس عبر الفتحات الموجودة بين أوراق الأشجار، فتظهر على الأرض صور صغيرة تشبه الهلال، تعكس الشكل الحقيقي لقرص الشمس أثناء الكسوف.

ظاهرة سبقت اختراع التصوير بآلاف السنين

تشير الدراسات التاريخية إلى أن ملاحظة هذه الظاهرة تعود إلى عصور قديمة، إذ تتضمن النصوص الفلسفية الصينية المعروفة باسم "مو جينغ" (Mo Jing) واحدة من أقدم التفسيرات المكتوبة لآلية تكوين الصور المقلوبة عبر الفتحات الصغيرة.

كما تناول الفيلسوف اليوناني أرسطو هذه الظاهرة في ملاحظاته، خصوصا أثناء كسوف الشمس، وهو ما يعكس اهتمام الحضارات القديمة بفهم العلاقة بين الضوء وتكوين الصور.

ورغم أن الإنسان استطاع ملاحظة الظاهرة مبكرا، فإن تحويلها إلى وسيلة علمية يمكن التحكم فيها احتاج إلى تطور طويل في فهم البصريات وخصائص الضوء.

ابن الهيثم.. العالم الذي حوّل الظاهرة إلى تجربة علمية

برزت أهمية العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم، المعروف باسم ابن الهيثم، في بداية القرن الحادي عشر الميلادي، عندما أجرى تجارب علمية باستخدام غرفة مظلمة تحتوي على فتحة صغيرة تسمح بدخول الضوء من الخارج.

ومن خلال هذه التجارب، درس ابن الهيثم كيفية تكوين الصور داخل الغرفة، وفسّر ظهورها مقلوبة اعتمادا على انتقال الضوء في خطوط مستقيمة.

كما توصل إلى علاقة مهمة بين حجم الفتحة وخصائص الصورة الناتجة، فكلما صغر حجم الفتحة أصبحت الصورة أكثر وضوحا وأقل إضاءة، بينما يؤدي اتساعها إلى زيادة السطوع على حساب وضوح التفاصيل.

وأصبحت هذه الملاحظات من الأسس المهمة في فهم المبادئ البصرية التي تقوم عليها تقنيات التصوير حتى العصر الحديث.

"الغرفة المظلمة".. من مختبر علمي إلى أداة للفنانين

خلال عصر النهضة الأوروبية، تحولت الغرفة المظلمة، المعروفة باسم "Camera Obscura"، من وسيلة لدراسة الضوء إلى أداة جذبت اهتمام الفنانين والرسامين.

فقد أتاحت هذه التقنية إسقاط صورة حقيقية للمشهد الخارجي على أحد الأسطح داخل الغرفة، ما وفر وسيلة تساعد الفنانين على رسم المناظر الطبيعية والمباني والأجسام بدقة أكبر.

لكن المشكلة كانت في الحصول على صورة كبيرة ومضيئة دون فقدان وضوحها، وهو ما دفع العلماء إلى البحث عن وسائل بصرية أكثر تطورا.

وفي القرن السادس عشر، ساهم العالم الإيطالي جيرولامو كاردانو في تطوير الفكرة من خلال استخدام عدسة محدبة أمام فتحة الغرفة، الأمر الذي ساعد على تحسين جودة الصورة وإضاءة المشهد المسقط.

وأتاح هذا التطور للفنانين وضع ورقة على السطح الذي تظهر عليه الصورة، ثم تتبع حدود الأجسام والمناظر المرسومة، في خطوة اقتربت كثيرا من مفهوم التصوير الفوتوغرافي، وإن كانت لا تزال تعتمد على الرسم اليدوي.

وتشير روايات تاريخ الفن إلى احتمال استخدام فنانين بارزين، مثل كاناليتو ورامبرانت، تقنيات الغرفة المظلمة في إنجاز بعض أعمالهم.

من غرفة كاملة إلى صندوق يمكن حمله

مع تطور صناعة العدسات خلال القرن السابع عشر، بدأت تظهر تصميمات أكثر عملية للغرفة المظلمة، شملت خيامًا وأكشاكا قابلة للطي، بهدف تسهيل نقل الجهاز واستخدامه في أماكن مختلفة.

كما ساهم إدخال مرآة مائلة داخل التصميم في تقليل حجم الجهاز، وتحويله تدريجيا إلى صندوق صغير يسمح بعرض الصورة على سطح أفقي، ما جعل استخدامه في الرسم أكثر سهولة.

وبحلول القرن الثامن عشر، أصبحت الكاميرات المظلمة المحمولة أكثر تطورا وانتشارا، واقترب تصميمها بصورة ملحوظة من شكل الكاميرات الفوتوغرافية الأولى.

ما الذي كان ينقص اختراع الكاميرا؟

على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته الغرفة المظلمة، بقيت هناك مشكلة أساسية تحول دون اعتبارها كاميرا فوتوغرافية بالمعنى الحديث، وهي عدم القدرة على الاحتفاظ بالصورة المسقطة بصورة دائمة.

فالصورة كانت تظهر داخل الجهاز طالما استمر الضوء في المرور عبر العدسة أو الفتحة، لكنها تختفي بمجرد تغير الظروف، ما كان يضطر المستخدم إلى رسمها يدويا للاحتفاظ بتفاصيلها.

وكان الحل يتطلب اكتشاف مواد حساسة للضوء قادرة على تسجيل الصورة والاحتفاظ بها دون الحاجة إلى إعادة رسمها.

لم يكن اختراع الكاميرا نتيجة اكتشاف واحد مفاجئ، بل ثمرة رحلة علمية امتدت لقرون، بدأت بملاحظة مرور الضوء عبر ثقب صغير، ومرت بتجارب ابن الهيثم وتطوير العدسات والمرايا، وصولا إلى ظهور التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر.

وتكشف هذه الرحلة كيف يمكن لملاحظة طبيعية بسيطة أن تتحول، عبر تراكم المعرفة والتجارب العلمية، إلى اختراع غيّر طريقة توثيق الإنسان للعالم وحفظ ذكرياته.