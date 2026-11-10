سفينة محملة بالذهب واللؤلؤ.. كنز بمئات الملايين في أعماق البحر

بعد أكثر من ثلاثة قرون على اختفائها في أعماق المحيط الهندي، يعتقد فريق من علماء الآثار أنه تمكن أخيرا من تحديد موقع حطام سفينة برتغالية استولى عليها القراصنة عام 1721 قبالة سواحل مدغشقر، وكانت تحمل شحنة ضخمة من الذهب واللآلئ والتحف الثمينة، تُقدّر قيمتها بأكثر من 138 مليون دولار وفقا للأسعار الحالية.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد 16 عاما من البحث والتحقيقات التي أجراها باحثون من المركز الأمريكي للحفاظ على حطام السفن التاريخية، في ميناء صغير بجزيرة نوزي بوراهـا، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر، وهي الجزيرة التي عُرفت خلال القرن الثامن عشر باسم "إيل سانت ماري"، وكانت آنذاك أحد أبرز الملاذات التي لجأ إليها القراصنة الأوروبيون.

ووفقا للتفاصيل التي نشرتها مجلة "Wreckwatch" المتخصصة في حطام السفن، فإن الحطام المكتشف يُرجح أن يعود إلى السفينة البرتغالية "Nossa Senhora do Cabo"، التي تعني "سيدة الرأس"، والتي ارتبطت بإحدى أشهر عمليات القرصنة خلال العصر الذهبي للقرصنة البحرية.

هجوم القراصنة على السفينة

وتشير السجلات التاريخية إلى أن السفينة أبحرت من مدينة غوا الهندية مطلع عام 1721، متجهة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وعلى متنها نائب الملك البرتغالي المنتهية ولايته ورئيس أساقفة غوا، إلى جانب نحو 200 شخص من موزمبيق.

وفي 8 أبريل من العام نفسه، تعرضت السفينة لهجوم من مجموعة من سفن القراصنة بالقرب من جزيرة لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، وتمكن المهاجمون من الاستيلاء عليها، وكان من بينهم القرصان الشهير أوليفييه ليفاسور، المعروف بلقب "الصقر".

ويرجح الباحثون أن الاستيلاء على السفينة لم يتطلب مقاومة كبيرة، نظرا إلى حالتها المتدهورة، إذ كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة خلال عاصفة بحرية، واضطر طاقمها إلى التخلص من معظم مدافعها وإلقائها في البحر للحفاظ على توازنها ومنع غرقها.

وبحسب كتاب "القراصنة والقراصنة المرخصون في موريشيوس" للكاتب دينيس بيات، كانت الشحنة تضم سبائك ذهبية وصناديق مليئة باللآلئ، فيما وصف الباحثان براندون كليفورد ومارك أغوستيني الغنائم بأنها ثروة استثنائية حتى بمعايير القراصنة، مشيرين إلى أن قيمتها قد تتجاوز 138 مليون دولار بحسابات اليوم.

أكثر من 3300 قطعة أثرية تكشف هوية السفينة

واعتمد الباحثون في تحديد هوية الحطام على مجموعة من الأدلة المتكاملة، شملت تحليل بقايا الهيكل الخشبي للسفينة، ومراجعة الوثائق التاريخية، وفحص القطع الأثرية التي عُثر عليها في الموقع.

أسفرت عمليات التنقيب عن العثور على عملات ذهبية تحمل نقوشا باللغة العربية، وقطع من الخزف الفاخر، إلى جانب أجزاء من الهيكل الخشبي للسفينة ظهرت بين الأحجار الموجودة في قاع البحر.

وحتى الآن، تمكن الفريق من استخراج أكثر من 3300 قطعة أثرية، بينما لا تزال كميات أخرى مدفونة تحت طبقات كثيفة من الرمال والطمي.

مصير غامض للركاب وكنوز لا تزال مدفونة

ولا يقتصر الاكتشاف على قيمته الأثرية والمادية، بل يفتح الباب أمام تساؤلات تاريخية بشأن مصير الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، ولم تتضح الظروف التي انتهى إليها نحو 200 شخص مستعبَد كانوا على متنها.

ويرى الباحثون أن جزيرة إيل سانت ماري كانت وجهة مثالية للقراصنة خلال تلك الفترة، بفضل موانئها الطبيعية المحمية وقربها من طرق التجارة البحرية الرئيسية، فضلا عن غياب السيطرة الاستعمارية المباشرة.

وأشار كليفورد إلى أن ما بين سبع وعشر سفن تعرضت للغرق أو الإغراق المتعمد بالقرب من الجزيرة خلال العصر الذهبي للقرصنة، لافتا إلى وجود أربعة من حطام سفن على الأقل تعود إلى قراصنة أو سفن استولوا عليها داخل الميناء نفسه.

ورغم الصعوبات التي تفرضها طبقات الرواسب البحرية على عمليات التنقيب، يأمل الفريق أن تتيح الأبحاث المستقبلية الكشف عن مزيد من الحطام والقطع الأثرية، بما يساعد على إعادة بناء تفاصيل واحدة من أبرز حوادث القرصنة البحرية في القرن الثامن عشر.