ليست مجرد ألوان.. ما الفرق بين علامات المرور الصفراء والحمراء؟

تختلف ألوان العلامات المرورية على الطرق وفقاً للغرض الذي تؤديه والرسالة التي تريد إيصالها إلى السائقين، فبينما يُستخدم اللون الأصفر عادةً للتحذير من المخاطر المحتملة وتنبيه قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحذر، يظهر اللون الأحمر في عدد من العلامات التنظيمية التي تتضمن تعليمات أو قيوداً مرورية، مثل التوقف ومنع الدخول والتجاوز.

وتساعد هذه الألوان السائقين على التعرف سريعاً إلى طبيعة الإشارات المرورية والتصرف وفقاً لها، إذ تشير العلامات الصفراء إلى ضرورة الانتباه والاستعداد لمواجهة ظروف قد تشكل خطراً على الطريق، مثل المنعطفات الحادة والمطبات والتقاطعات ومعابر المشاة وأعمال الصيانة.

أما العلامات الحمراء، فتبرز في الإشارات التي تتضمن تعليمات مرورية ملزمة، مثل علامة "قف" (STOP)، وممنوع الدخول، وممنوع التجاوز، إلى جانب علامة إعطاء الأولوية للمرور، التي تأتي على شكل مثلث مقلوب بإطار أحمر.

ولا يعني ذلك أن كل علامة تحتوي على اللون الأحمر تتعلق بالمنع أو التوقف، إذ يظهر هذا اللون أيضاً في الإطار الخارجي للعلامات التحذيرية المثلثة، مثل إشارات المنعطفات والتقاطعات، ولذلك، يعتمد تحديد معنى العلامة على لونها وشكلها والرمز الموجود بداخلها معاً.

لكن اللافت أن إحدى أشهر العلامات المرورية المرتبطة باللون الأحمر، وهي علامة "قف"، لم تكن حمراء في بدايتها، بل ظهرت بتصميمات وألوان مختلفة، واستمرت باللون الأصفر لعقود قبل أن تتحول إلى شكلها الحالي. فما قصة هذا التغيير، ومتى بدأ اعتماد اللون الأحمر؟

علامات "قف" بدأت باللونين الأبيض والأسود

تعود بداية ظهور علامات التوقف في الولايات المتحدة إلى عام 1915، عندما ظهرت أول علامة من هذا النوع في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، وكانت مربعة الشكل، يبلغ طول كل ضلع فيها قدمين، وتحمل كلمة "STOP" بحروف سوداء على خلفية بيضاء، وصممها ويليام إينو.

ومع انتشار العلامات المرورية في مختلف أنحاء البلاد، ظهرت تصميمات وألوان متعددة، إلى أن شهد عام 1923 خطوة مهمة نحو توحيد شكل علامة التوقف، بعدما أقرت جمعية وادي المسيسيبي لإدارات الطرق السريعة تصميماً مثمناً، يحمل حروفاً سوداء على خلفية صفراء، وهو التصميم الذي اقترب من الشكل المعروف حالياً.

وجاء اختيار اللون الأصفر لقدرته على جذب انتباه السائقين في ظروف الإضاءة المختلفة، فضلاً عن ارتباطه بعلامات التحذير من مخاطر الطريق، وبحلول نهاية عشرينات القرن الماضي، أصبح اللون الأصفر هو اللون القياسي لعلامات التوقف في الولايات المتحدة.

عام 1935.. معايير جديدة لتصميم علامة التوقف

شهد عام 1935 صدور الإصدار الأول من دليل أجهزة التحكم الموحدة في حركة المرور (MUTCD)، الذي وضع معايير وطنية لتنظيم العلامات المرورية، وأكد اعتماد الشكل المثمن لعلامة التوقف بهدف تمييزها عن بقية إشارات الطريق وإبراز أهميتها.

كما نص الدليل على أن تكون خلفية العلامة صفراء، مع السماح باستخدام الحروف السوداء أو الحمراء، واشترط أن تكون كلمة "STOP" واضحة خلال ساعات الليل، وأن يتمكن السائق من رؤيتها من مسافة لا تقل عن 350 قدماً، أي نحو 107 أمتار.

وكان من الممكن تحقيق ذلك باستخدام إضاءة داخلية أو خارجية، أو من خلال إضافة مواد عاكسة للضوء إلى سطح العلامة.

واستمرت هذه المعايير في الإصدارات والتعديلات اللاحقة للدليل حتى عام 1954، عندما شهدت علامة التوقف تحولاً تاريخياً في لونها وتصميمها.

1954.. لماذا تحولت علامة "قف" من الأصفر إلى الأحمر؟

في عام 1954، تقرر اعتماد التصميم الذي نعرفه اليوم، والقائم على خلفية حمراء وحروف بيضاء، بعد تطوير طبقة طلاء حمراء مقاومة للبهتان، يمكن استخدامها في تصنيع العلامات المرورية مع الحفاظ على وضوحها خلال الليل.

وكانت صعوبة رؤية اللون الأحمر في ظروف الإضاءة المنخفضة أحد أبرز الأسباب التي حالت دون استخدامه سابقاً، رغم ارتباطه الوثيق بمعنى التوقف في إشارات المرور.

ومع التطور في تقنيات الطلاء والمواد العاكسة، أصبح من الممكن استخدام الأحمر كلون أساسي للعلامة دون التضحية بوضوحها، وهو ما ساعد على إبراز أهميتها في منظومة السلامة المرورية وتمييزها عن علامات التحذير الصفراء.

ولم يقتصر تعديل عام 1954 على تغيير اللون، بل نص أيضاً على عدم السماح بظهور أي كلمات إضافية على علامة التوقف باستثناء كلمة "STOP"، لضمان وضوح التعليمات وعدم تشتيت انتباه السائقين.

اللون الأحمر ليس مجرد اختيار جمالي

يرتبط التحول من الأصفر إلى الأحمر أيضاً بالتمييز بين طبيعة العلامات المرورية ووظائفها، فالعلامات الصفراء تُستخدم أساساً للتحذير والتنبيه إلى المخاطر المحتملة، بينما تُصنف علامة التوقف ضمن العلامات التنظيمية التي تتضمن أمراً قانونياً يتعين على السائق الالتزام به.

وتشمل العلامات التنظيمية إشارات تحديد السرعة، وتنظيم اتجاهات السير، وقواعد الوقوف والانتظار، إلى جانب علامات التوقف، وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى مخالفات وغرامات مرورية.

أما العلامات التحذيرية، فتهدف إلى تنبيه السائق إلى ظروف تستدعي الحذر، مثل وجود منعطف أو تقاطع أو مطبات في الطريق، بما يمنحه فرصة للاستعداد وتعديل أسلوب القيادة.

لم يكن تحول علامة "قف" من الأصفر إلى الأحمر مجرد تغيير في المظهر، بل جاء نتيجة تطورات تقنية واعتبارات تتعلق بوضوح الإشارات وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب إبراز الفرق بين التحذير من مخاطر الطريق والالتزام بالتعليمات المرورية، لتصبح العلامة الحمراء المثمنة واحدة من أشهر الرموز المرورية المعروفة حول العالم.