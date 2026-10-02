ما أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء في المنزل؟

تمثل الأجهزة المنزلية جزءا كبيرا من استهلاك الكهرباء، لكن بعض الأجهزة تستهلك كميات تفوق غيرها بفارق واضح، وفي مقدمتها أجهزة تكييف الهواء وأنظمة تدفئة المنازل وسخانات المياه.

وبحسب بيانات عن استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء عام 2022 نحو 4 تريليونات كيلوواط-ساعة، استُخدم منها نحو 1.42 تريليون كيلوواط-ساعة في المنازل، أي ما يقارب 40% من إجمالي الاستهلاك.

ويُقاس استهلاك الكهرباء عادةً بوحدة الكيلوواط-ساعة، وهي كمية الطاقة التي يستهلكها جهاز تبلغ قدرته ألف واط عند تشغيله لمدة ساعة واحدة.

التكييف.. أكبر مستهلك للكهرباء

يتصدر تكييف الهواء قائمة الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء، نظرا إلى اعتماده على أجهزة ذات قدرة كهربائية مرتفعة وتشغيلها لفترات طويلة، خصوصا خلال أشهر الصيف.

ويختلف استهلاك جهاز التكييف بحسب نوعه وقدرته ومدة تشغيله وكفاءته، إذ يمكن أن يتراوح استهلاكه بين 200 و1,800 كيلوواط-ساعة شهريا.

ولتقليل استهلاك التكييف، ينصح بإجراء صيانة دورية، والتأكد من مستويات سائل التبريد والعزل، واستخدام منظم حرارة قابل للبرمجة، إلى جانب تحسين عزل المنزل، خصوصا في الأسقف والعلية، للحد من تسرب الحرارة.

التدفئة تأتي في المرتبة الثانية

تُعد أنظمة تدفئة المنازل من أكثر مصادر استهلاك الطاقة، إلا أن حجم الاستهلاك يختلف بصورة كبيرة تبعا لنوع النظام وكفاءته ودرجة الحرارة الخارجية.

وقد يتراوح الاستهلاك الشهري بين نحو 100 و3,500 كيلوواط-ساعة، وفقا لنوع جهاز التدفئة.

وتشمل الخيارات الأكثر استهلاكا للطاقة الأفران الكهربائية، التي قد يصل استهلاكها إلى 3,500 كيلوواط-ساعة شهريا، بينما تستهلك بعض وحدات التدفئة الأساسية والمدافئ المحمولة كميات أقل بكثير.

ويمكن خفض الاستهلاك من خلال استخدام منظم حرارة قابل للبرمجة، وضبط درجة الحرارة عند مستوى مريح دون مبالغة، وإحكام عزل قنوات التهوية، وتنظيف أو استبدال المرشحات بصورة منتظمة.

سخان المياه.. استهلاك يومي متواصل

يأتي تسخين المياه في المرتبة الثالثة، إذ يمثل نحو 11% من استهلاك الطاقة المنزلية في الولايات المتحدة وفق بيانات عام 2020.

ويُستخدم سخان المياه في العديد من الأنشطة اليومية، من الاستحمام وغسل الأطباق إلى غسل الملابس، ما يجعله من الأجهزة التي تعمل بصورة متكررة.

ويبلغ متوسط استهلاك سخان المياه نحو 400 كيلوواط-ساعة شهريا، مع اختلاف الرقم وفق نوع السخان وحجمه ودرجة الحرارة التي يعمل عندها وطبيعة استخدامه.

ومن الإجراءات التي تساعد على تقليل استهلاكه ضبط درجة حرارة المياه عند مستوى مناسب، وعزل الخزان والأنابيب، وتقليل مدة الاستحمام، واستخدام المياه الباردة أو الفاترة لغسل الملابس.

الثلاجة.. المستهلك الأكبر بين أجهزة المطبخ

تأتي الثلاجات والمجمّدات في المرتبة الرابعة ضمن قائمة مصادر استهلاك الطاقة المنزلية، كما تُعد الثلاجة الجهاز الأكثر استهلاكا للكهرباء بين أجهزة المطبخ.

ويختلف استهلاك الثلاجات بدرجة كبيرة بحسب الحجم والطراز وكفاءة الطاقة، ففي عام 2023، تراوح استهلاك الثلاجات في الولايات المتحدة، بين 88 كيلوواط-ساعة سنويا للثلاجات الصغيرة و807 كيلوواط-ساعة سنويا لبعض الثلاجات الذكية الكبيرة.

ويشير ذلك إلى أهمية عمر الجهاز وكفاءته، إذ قد تستهلك الثلاجات القديمة كميات أكبر بكثير من الكهرباء مقارنة بالطرازات الحديثة عالية الكفاءة.

ويمكن تقليل استهلاك الثلاجة عبر ضبط درجة الحرارة عند مستويات مناسبة، والتأكد من إحكام إغلاق الباب، وإزالة تراكم الثلج، وتجنب فتح الباب بصورة متكررة أو تركه مفتوحا لفترات طويلة.

الإضاءة في المرتبة الخامسة

رغم أن الإضاءة تأتي في المرتبة الخامسة، فإنها تمثل نحو 4.4% من استهلاك الطاقة السكنية.

ويمكن خفض هذا الاستهلاك بسهولة نسبيا من خلال استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED الأكثر كفاءة، واستخدام أجهزة استشعار الحركة للإضاءة الخارجية، فضلا عن تركيب مؤقتات لإيقاف المصابيح تلقائيا عند عدم الحاجة إليها.

كيف يمكن خفض فاتورة الكهرباء؟

تختلف الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة من منزل إلى آخر، إلا أن تقليل ساعات تشغيل الأجهزة وتحسين كفاءتها وصيانتها بصورة دورية يمكن أن يساهم في خفض الاستهلاك.

ويظل تكييف الهواء عاملا مهما بصورة خاصة في المنازل الواقعة في المناطق الحارة، حيث يمكن لاستخدامه لفترات طويلة أن ينعكس بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء، لذلك فإن تحسين العزل، وضبط درجة الحرارة بشكل معتدل، والصيانة الدورية، واختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية، تمثل خطوات أساسية للحد من استهلاك الطاقة.