لماذا لا تطير طائرات الركاب في خطوط مستقيمة؟

قد تبدو مسارات بعض الرحلات الجوية على تطبيقات تتبع الطائرات غريبة أو غير منطقية، إذ تظهر الطائرة أحيانا وهي تنحرف عن مسارها، أو تحلق في دوائر، أو تتخذ طريقا متعرجا بدلا من التوجه مباشرة نحو وجهتها.

غير أن هذه المسارات ليست عشوائية في الغالب، بل تأتي نتيجة مجموعة من العوامل التشغيلية والفنية، في مقدمتها إدارة الحركة الجوية، والظروف الجوية، والازدحام في المجال الجوي، وقدرة المطارات على استقبال الطائرات.

وتخضع رحلة الطائرة لسلسلة من القرارات والتنسيقات بين شركات الطيران ومخططي الرحلات والطيارين ومراقبي الحركة الجوية، بهدف ضمان سلامة الرحلة وتنظيم حركة الطائرات وتحقيق أفضل كفاءة ممكنة.

مسارات لا تتبع دائما أقصر طريق

ولا يعني اختيار الطائرة لمسار أطول بالضرورة أنها تسلك طريقا غير فعال، فالمسار الجوي قد يتأثر بوجود مناطق جوية مزدحمة أو مقيدة، ومسارات جوية محددة مسبقا، إضافة إلى حركة الطائرات الأخرى.

وفي بعض الحالات، قد يختار مخططو الرحلات مسارا مختلفا لتجنب مناطق مزدحمة في المجال الجوي، بما يساعد على إدارة حركة الطائرات وتفادي التأخيرات المحتملة.

كما يستطيع مراقبو الحركة الجوية تعديل مسار الطائرة أثناء الرحلة إذا اقتضت ظروف الحركة الجوية ذلك، بما في ذلك توجيهها عبر مسارات بديلة أو زيادة المسافة التي تقطعها قبل العودة إلى مسارها الأصلي.

أنماط الانتظار.. لماذا تدور الطائرات قبل الهبوط؟

ومن أكثر المشاهد وضوحا على تطبيقات تتبع الرحلات، دخول الطائرات في أنماط انتظار قبل الهبوط.

ويظهر ذلك بشكل خاص في المطارات شديدة الازدحام، حيث قد يتم توجيه الطائرات القادمة إلى مناطق انتظار محددة عندما يتجاوز عدد الطائرات القادمة القدرة الفورية للمطار على استقبالها.

وفي هذه الحالة، لا تُترك الطائرات للتحليق بصورة عشوائية، بل يحدد مراقبو الحركة الجوية لكل طائرة موقعا وارتفاعا وسرعة واتجاها لتنفيذ نمط انتظار يشبه مضمار السباق.

وتستمر الطائرة في التحليق ضمن هذا النمط إلى أن تحصل على الإذن بمواصلة رحلتها نحو المطار وفق ترتيب محدد يضمن الحفاظ على مسافات الفصل الآمنة بين الطائرات.

ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو على خريطة التتبع وكأنه استهلاك غير ضروري للوقود والوقت، فإنه يمثل وسيلة أساسية لتنظيم تدفق الطائرات ومنع حدوث ازدحام خطير قرب المطارات.

ولا تكون أنماط الانتظار مخططة دائما مسبقا، إذ يمكن أن تفرضها تغيرات مفاجئة في الطقس، أو مشكلات تتعلق بالمدرج، أو تغير اتجاه الرياح.

مراقبة الحركة الجوية قد ترسم مسارا متعرجا

وفي المناطق ذات الكثافة العالية للحركة الجوية، قد يبدو مسار الطائرة على تطبيقات التتبع متعرجا بسبب تعليمات مباشرة من مراقبي الحركة الجوية.

فعندما تقترب عدة طائرات من المسار نفسه أو من نقطة ملاحية مشتركة، يستطيع المراقبون استخدام تعديلات في الاتجاه والسرعة وإضافة مسافات إلى المسار لتحقيق الفصل المطلوب بين الطائرات.

وبالتالي، فإن الطائرة التي تبدو وكأنها تقوم بانحراف غير ضروري قد تكون في الواقع تنفذ تعليمات صادرة من مراقبة الحركة الجوية، قبل أن تعود لاحقا إلى مسارها باتجاه المطار.

وتزداد أهمية هذه الإجراءات في المجالات الجوية المحيطة بالمطارات الكبرى، حيث يتعين على المراقبين تنظيم حركة الطائرات القادمة والمغادرة في الوقت نفسه.

الطقس.. عامل رئيسي في تغيير مسار الرحلات

ولا يقل الطقس أهمية عن الازدحام الجوي في تحديد مسار الرحلة.

وتتطلب العواصف الرعدية وغيرها من الظواهر الجوية الخطرة في كثير من الحالات تغيير مسار الطائرة بدلا من عبورها مباشرة، ويمكن للطيارين طلب الانحراف عن المسار المخطط لتجنب منطقة جوية خطرة.

وبعد تقييم الوضع والحركة الجوية المحيطة، قد تمنح مراقبة الحركة الجوية الطائرة اتجاها جديدا للالتفاف حول العاصفة، مع الحفاظ على مسافة آمنة من الطائرات الأخرى.

وقد تظهر هذه المناورات على تطبيقات التتبع في صورة انعطافات حادة أو مسارات جانبية أو انحرافات متعددة قبل أن تعود الطائرة إلى مسارها الأصلي.

لماذا لا يكون المسار الجوي خطا مستقيما؟

لا يعتمد مسار الرحلة الجوية على المسافة الأقصر بين مطارين فقط، فعلى الرغم من أن أنظمة إدارة الرحلة تستطيع حساب مسارات فعالة، فإن الطائرة تتحرك ضمن شبكة معقدة من المسارات الجوية والمناطق المقيدة والخطرة، إلى جانب حركة الطائرات الأخرى والقيود المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للمطارات والمجال الجوي.

ولهذا، فإن المسار الذي يبدو أطول أو أكثر تعقيدا على تطبيقات تتبع الرحلات قد يكون في الواقع المسار الأكثر أمانا وملاءمة للظروف التشغيلية في ذلك الوقت.

ويبقى الطيار مسؤولا عن تشغيل الطائرة بأمان ضمن التصاريح والتعليمات الصادرة إليه، بينما تعمل مراقبة الحركة الجوية على تنظيم حركة الطائرات وتعديل مساراتها كلما دعت الحاجة.