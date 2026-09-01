مفاجأة لعشاق السرعة.. هل السيارات الأوتوماتيكية أسرع من اليدوية؟

كشفت تقارير متخصصة في عالم السيارات أن المركبات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تتفوق، في الغالب، على نظيراتها اليدوية عندما يتعلق الأمر بسرعة التسارع، ولا سيما في السيارات الحديثة وسباقات التسارع، رغم استمرار تفضيل ناقل الحركة اليدوي لدى شريحة واسعة من عشاق القيادة.

ويمنح ناقل الحركة اليدوي السائق تحكما مباشرا أكبر في السيارة وإحساسا أكثر ارتباطا بها أثناء القيادة، إلا أن هذه المزايا تأتي مقابل الحاجة إلى تدخل السائق في عملية تغيير السرعات، وهو ما قد يؤثر على سرعة التسارع مقارنة بالأنظمة الأوتوماتيكية الحديثة.

لماذا يتفوق الأوتوماتيك في التسارع؟

وتعتمد نواقل الحركة الأوتوماتيكية الحديثة على أنظمة إلكترونية متطورة تتولى اختيار السرعة المناسبة وتغييرها بسرعة كبيرة، ما يسمح للسائق بالحفاظ على الضغط على دواسة الوقود دون الحاجة إلى رفع القدم عنها أثناء تبديل التروس.

كما تسهم سرعة انتقال القوة عبر ناقل الحركة في تحسين التسارع وتقليل الوقت المفقود أثناء تبديل السرعات، وهو ما يمنح السيارات الأوتوماتيكية أفضلية واضحة عند الانطلاق من الثبات.

في المقابل، يعتمد أداء السيارة اليدوية بدرجة كبيرة على مهارة السائق وتوقيت تغيير السرعات، ويمكن لتغيير السرعة في توقيت غير مناسب أن يؤدي إلى انخفاض عدد دورات المحرك في الدقيقة (RPM)، وبالتالي تراجع القوة المتاحة وتأخر التسارع.

كما أن تخطي إحدى السرعات عن طريق الخطأ قد يؤدي إلى فقدان العزم اللازم للتعامل مع النسبة الأعلى، ما ينعكس سلبا على أداء السيارة.

هينيسي تقدم أسرع تجربة يدوية في فئة السيارات الخارقة

ومن أبرز الأمثلة على قدرة ناقل الحركة اليدوي على تقديم أداء استثنائي، سيارة Hennessey Venom F5-M Roadster، التي طورتها شركة هينيسي بهدف الجمع بين الأداء الفائق والإحساس التقليدي بالقيادة اليدوية.

وتعمل السيارة بمحرك Fury V8 بقوة تبلغ 2,031 حصانا، وتستطيع التسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة خلال 3.3 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 285.6 ميلا في الساعة، أي نحو 460 كم/ساعة.

وتُعد السيارة، وفق التقرير، أقوى سيارة خارقة مزودة بناقل حركة يدوي، فيما أنتجت الشركة منها 12 نسخة فقط، بسعر يبلغ نحو 2.65 مليون دولار للسيارة.

ماذا عن سيارات السباق؟

ولا توجد إجابة واحدة بشأن استخدام ناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي في سيارات السباق، إذ يختلف الأمر بحسب نوع المنافسة.

وتناسب نواقل الحركة الأوتوماتيكية سباقات التسارع، حيث يكون الهدف الأساسي الوصول إلى أعلى سرعة ممكنة خلال أقصر وقت، بينما يمكن أن تمنح النواقل اليدوية السائق تحكما أكبر في التسارع وعزم الدوران في بعض سباقات الحلبات.

أما سيارات الفورمولا 1 فتستخدم نظاما يوصف بأنه شبه أوتوماتيكي، إذ يغيّر السائق السرعات بنفسه عبر مبدلات خلف عجلة القيادة، بدلا من استخدام ناقل حركة يدوي تقليدي.

وتعتمد سيارات F1 على أنظمة متطورة تتيح تغيير السرعات خلال أجزاء من الألف من الثانية، ما يمنح السائق سرعة ودقة كبيرتين أثناء السباق، وبحسب التقرير، يمكن للسائق تغيير السرعات أكثر من 3,500 مرة خلال السباق الواحد.

الأوتوماتيك للسرعة.. واليدوي للإحساس

وتشير المقارنة في النهاية إلى أن الأفضلية تعتمد على الهدف من السيارة، فإذا كان المعيار هو التسارع وتحقيق أفضل أرقام الأداء، فإن ناقل الحركة الأوتوماتيكي يتفوق في معظم الحالات الحديثة.

أما إذا كان المعيار هو متعة القيادة والتحكم المباشر والشعور بتفاعل السيارة مع السائق، فلا يزال ناقل الحركة اليدوي يحتفظ بمكانة خاصة لدى عشاق السيارات، حتى مع تراجع تفوقه في أرقام التسارع.