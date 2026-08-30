حيلة سحرية.. طريقة بسيطة لإزالة البقع الصفراء من الوسائد

قد تتحول الوسائد البيضاء مع مرور الوقت إلى اللون الأصفر بسبب تراكم زيوت الجسم والعرق ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد التي تتسرب إلى الأقمشة، ثم تتأكسد تدريجيا، فتظهر البقع والاصفرار على سطح الوسادة.

ووفقا لتجربة نشرها موقع "tomsguide" ساعد استخدام بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% على إزالة البقع الصفراء من إحدى الوسائد واستعادة لونها الأبيض، ما يجعله خيارا بسيطا ومنخفض التكلفة يمكن تجربته مع مراعاة نوع القماش وتعليمات العناية.

يُستخدم بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% على نطاق واسع كمطهر للجروح والخدوش البسيطة، لكنه يتمتع أيضا بخصائص تساعد على إزالة بعض البقع وتفتيح الأقمشة.

وبعد اختبار عدة طرق لتنظيف الوسائد، أظهرت التجربة أن بيروكسيد الهيدروجين كان الأكثر فعالية في إزالة البقع الصفراء العنيدة، بعدما لم تنجح طرق التنظيف الأخرى في التخلص منها بالكامل.

كيف تنظف الوسادة؟

بدأت التجربة بوضع الوسادة في حوض استحمام فارغ، ثم ملأت زجاجة رذاذ نظيفة ببيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% ورشّت الوسادة بالكامل.

بعد ذلك، تركت المادة على الوسادة لمدة 30 دقيقة، ثم فركت المناطق المتضررة باستخدام فرشاة أسنان قديمة. وخلال عملية الفرك، لاحظت أن البقع بدأت تتلاشى تدريجيا.

بعد الانتهاء من المعالجة، وضعت الوسادة في الغسالة واتبعت تعليمات تنظيفها، ثم شغلت دورة الغسيل.

وبعد انتهاء الغسيل، ظهرت الوسادة بلون أبيض أكثر إشراقا، بعدما تخلصت من الاصفرار والبقع التي كانت تغطيها.

كيف تُجفف الوسادة؟

بعد الغسيل، يمكن إزالة المياه الزائدة باستخدام منشفة فاتحة اللون، ثم وضع الوسادة في المجفف مع ثلاث كرات تنس للمساعدة على استعادة نعومتها والحفاظ على شكلها أثناء التجفيف.

لكن طريقة التجفيف تعتمد في النهاية على نوع الوسادة وتعليمات العناية الموجودة على ملصقها، لذلك ينبغي التأكد من إمكانية وضعها في المجفف قبل القيام بذلك.

لماذا تحول لون الوسائد إلى الأصفر؟

يرتبط اصفرار الوسائد غالبا بتراكم العرق وزيوت الجسم ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد على القماش. ومع مرور الوقت، تتغلغل هذه المواد في الألياف وتتفاعل مع الأكسجين، ما يؤدي إلى ظهور اللون الأصفر والبقع التي يصعب التخلص منها بالغسيل العادي وحده.

وهنا يمكن لبيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% أن يساعد في تفكيك بعض المركبات المسؤولة عن البقع، كما أن له تأثيرًا مبيضًا خفيفًا.

ليست كل حيل التنظيف فعالة

كما شملت التجربة اختبار عدد من طرق تنظيف الوسائد الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تحقق النتائج نفسها في إزالة البقع والاصفرار. ومن بين هذه الطرق نقع شرائح الليمون، الذي أظهر بعض التحسن، إلا أن استخدام حمض الستريك قد يؤثر في بعض أنواع الأقمشة. أما صودا الخبز، فعلى الرغم من شيوع استخدامها في التنظيف المنزلي، لا يُنصح باستخدامها على بعض أنواع الوسائد.

رغم نجاح التجربة، لا يعني ذلك أن بيروكسيد الهيدروجين مناسب لجميع أنواع الوسائد والأقمشة، ويُنصح باستخدام تركيز 3% فقط، وعدم خلطه مع مواد كيميائية أخرى، مع ارتداء القفازات لحماية اليدين، كما أن للمادة تأثيرا مبيضا خفيفا، لذلك ينبغي تجنب استخدامها على الأقمشة الداكنة أو الحساسة، مثل الحرير والصوف والكشمير.