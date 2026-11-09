بعد 1600 عام.. علماء يفكون لغز الكأس الرومانية التي تغيّر ألوانها

بعد أكثر من 1600 عام على صناعتها، نجح علماء في فك أحد الألغاز التي حيّرت خبراء الزجاج والآثار لقرون، بعدما تمكنوا من إعادة إنتاج الزجاج الاستثنائي الذي صُنعت منه «كأس ليكورغوس» الرومانية الشهيرة، والتي تتميز بقدرتها المذهلة على تغيير لونها بين الأخضر والأحمر تبعاً لطريقة مرور الضوء عبرها.

ويمثل الإنجاز، الذي تحقق في جامعة شيفيلد البريطانية، خطوة مهمة في فهم تقنيات صناعة الزجاج القديمة، إذ استطاع الباحثون تطوير تركيبة زجاجية حديثة تحاكي الخصائص البصرية الفريدة لهذه التحفة الرومانية، التي ظلت إعادة إنتاجها بصورة موثوقة تحدياً أمام صناع الزجاج المعاصرين، رغم التقدم العلمي والتكنولوجي.

نوع نادر

تُعد «كأس ليكورغوس»، المحفوظة في المتحف البريطاني، واحدة من أكثر القطع الزجاجية الرومانية إثارة للإعجاب. ويعود تاريخ صناعتها إلى القرن الرابع الميلادي، وهي مصنوعة من نوع نادر يعرف باسم الزجاج ثنائي اللون، الذي يكتسب مظهراً مختلفاً بحسب طريقة تفاعل الضوء معه.

فعندما ينعكس الضوء على سطح الكأس تبدو بلون أخضر يشبه اليشم، بينما تتحول إلى أحمر ياقوتي لافت عندما يمر الضوء عبر الزجاج من الجهة المقابلة. ولا تقتصر فرادتها على هذا التحول اللوني، إذ تُعد واحدة من نحو 40 كأساً رومانية شبكية باقية حتى اليوم، ومن بين أكثرها اكتمالاً، كما أنها المثال الوحيد المعروف الذي يحتفظ بهذه الخاصية الاستثنائية لتغيير اللون.

زخارف فنية

وتحمل الكأس زخارف فنية دقيقة تجسد شخصية ليكورغوس، الملك التراقي الأسطوري، وهو عالق في أغصان الكرمة عقاباً له على أفعاله. وفي عام 2022، اختارتها لجنة دولية من الفنانين والمرممين ضمن عجائب الزجاج السبع في العالم، تقديراً لقيمتها الفنية وألوانها الفريدة وحالتها الاستثنائية من الحفظ.

ظاهرة بصرية

يكمن سر هذه الظاهرة البصرية، وفقاً للعلماء، في كميات ضئيلة للغاية من الذهب والفضة أضافها الحرفيون الرومان إلى الزجاج أثناء تصنيعه. ففي ظروف معينة، يمكن لهذه المعادن أن تتجمع لتشكل جسيمات نانوية متعددة الطبقات، يقل حجمها آلاف المرات عن حبة الرمل.

وتكمن أهمية هذه الجسيمات في أن أبعادها متناهية الصغر، بحيث تتفاعل مع الضوء المرئي بطريقة خاصة، فتمتص أطوالاً موجية معينة وتؤثر في كيفية انعكاس الضوء ونفاذه عبر الزجاج، ما ينتج ألواناً زاهية تختلف باختلاف حجم الجسيمات النانوية وشكلها وترتيبها.

ورغم أن العلماء توصلوا إلى تفسير علمي لهذه الظاهرة، فإن معرفة آلية حدوثها لم تكن كافية لإعادة إنتاجها بدقة؛ إذ لا تزال الوصفة الأصلية والتقنيات التي استخدمها الحرفيون الرومان لغزاً غير محسوم، كما أخفقت محاولات حديثة سابقة في الوصول إلى نتائج متسقة.

بدأت المحاولة الجديدة عندما طلبت كريستينا ميتكالف، مديرة مشروع «Molecular Photonic Breadboards»، من ليزا هولاندز، المتخصصة الفنية في صناعة الزجاج بجامعة شيفيلد، العمل على إعادة إنتاج هذه المادة الغريبة، تمهيداً لعرضها خلال مهرجان «LightFest» عام 2025.

جسيمات ناونية

وقالت هولاندز، التي تعمل في مجال الزجاج منذ أكثر من 25 عاماً، إن إنتاج هذا النوع لا يقتصر على إضافة جسيمات نانوية إلى الزجاج، بل يتطلب التحكم الدقيق في تكوينها وطريقة توزيعها داخله.

واستعانت الباحثة بالبروفيسورة كارولين جاكسون، المتخصصة في الزجاج الروماني، لدراسة المعارف المتاحة عن تقنيات صناعة الزجاج في تلك الحقبة، وتطوير تركيبة أساسية باستخدام مواد حديثة تحاكي المواد التي ربما استخدمها الرومان.

لكن التحدي الأكبر تمثل في إدخال كميات صغيرة من الذهب والفضة إلى الزجاج بالشكل والتركيب المناسبين، وهو ما دفعها إلى إجراء سلسلة طويلة من التجارب شملت استخدام أنواع مختلفة من الأفران والمواد الأولية، والتحكم في مستويات الأكسجين، بل واختبار إضافة السكر ضمن محاولاتها للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وبعد محاولات عديدة، تمكنت من إنتاج زجاج معتم يبدو أخضر عند انعكاس الضوء عليه، ويتحول إلى الأحمر عند إضاءته من الخلف، في إنجاز أثبت إمكانية إعادة إنتاج التأثير البصري المميز للكأس الرومانية باستخدام مواد وتقنيات حديثة، وإن لم يكشف بالضرورة عن الوصفة الأصلية التي استخدمها الحرفيون قبل أكثر من 16 قرناً.

وعُرضت العينة الأولى خلال فعالية «LightFest» في مدينة شيفيلد، التي نظمها مشروع «Molecular Photonic Breadboards» بالتعاون مع جامعتي شيفيلد وبريستول، بدعم من مجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية البريطاني.

ويهدف المشروع إلى تطوير مواد تستفيد من خصائص الضوء في تطبيقات تكنولوجية مستدامة، تشمل الطاقة الشمسية والتقنيات الكمومية والتشخيص الطبي.

لم يتوقف المشروع عند إعادة إنتاج الزجاج، بل اتجه فريق العمل إلى توظيفه في عمل فني معاصر يبرز قدرته الاستثنائية على تغيير الألوان، ويشكل تحية فنية للكأس الرومانية الأصلية.

ولهذا الغرض، استعان الفريق بالفنان البريطاني إليوت ووكر، الفائز بالموسم الثاني من برنامج صناعة الزجاج الفني «Blown Away» على منصة نتفليكس، لتصميم منحوتة حديثة باستخدام التركيبة التي طورتها هولاندز.

واستلهم ووكر تصميمه من قصة الملك ليكورغوس المنقوشة على الكأس القديمة، إلى جانب تمثال «أطلس فارنيزي»، مع إدخال عنصر زجاجي منفوخ يتيح إبراز التأثير اللوني المميز للمادة.

وأوضح الفنان أن العمل بهذه المادة يمثل فرصة نادرة للتواصل مع تقنيات الحرفيين القدماء، مشيراً إلى أن التعامل مع زجاج مستوحى من الخلطات والوصفات التاريخية يمنح الفنان إحساساً بالاقتراب من صناعته الأولى، وكأنه يصافح أيدي أولئك الحرفيين عبر الزمن.

ومن المقرر الكشف عن المنحوتة خلال مهرجان «Festival of the Mind» في غاليري ميلينيوم بمدينة شيفيلد، خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر 2026، على أن تصبح بعد انتهاء المهرجان جزءاً من المعروضات الدائمة في متحف تيرنر للزجاج، التابع للجامعة.

نموذج ملموس

وأكدت ميتكالف أن الهدف من المشروع لم يكن مجرد إعادة إنتاج قطعة زجاجية تاريخية، بل تقديم نموذج ملموس يوضح كيف يمكن للجسيمات النانوية الدقيقة أن تمنح المواد خصائص بصرية استثنائية، تتجاوز ما يمكن رؤيته بالعين المجردة في المواد التقليدية.

ورغم أن الاستخدام المتوقع لهذا النوع من الزجاج يتركز أساساً في المجالات الفنية والزخرفية، فإن المعرفة المكتسبة من إعادة إنتاجه قد تمتد إلى تطبيقات علمية وصناعية أكثر أهمية، خصوصاً في تطوير المواد الفوتونية المتقدمة، التي تتحكم في الضوء وتستفيد من خصائصه في تقنيات المستقبل.

كما قد تسهم هذه الأبحاث في تطوير أنواع جديدة من الزجاج المستخدم في احتواء النفايات المشعة، وهو مجال يعمل عليه فريق بحثي بقيادة البروفيسور راسل هاند في مختبر علوم التثبيت بجامعة شيفيلد.

نفايات نووية

ويركز هذا البحث على تثبيت النفايات النووية المعقدة داخل مواد زجاجية، بهدف احتوائها ومنع تسرب مكوناتها الخطرة إلى البيئة، بما يعزز سلامة تخزينها على المدى الطويل.

وهكذا، فإن ما بدأ بمحاولة فك لغز قطعة زجاجية رومانية يعود تاريخها إلى أكثر من 16 قرناً، تحول إلى مشروع يجمع بين علم الآثار والكيمياء والفنون والتكنولوجيا، ويبرهن على أن أسرار الحرفيين القدماء لا تزال قادرة على إلهام ابتكارات علمية قد تخدم تقنيات المستقبل.