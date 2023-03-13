اكسبوجر.. عقول فوتوغرافية تتحاور 3 ـــ 3

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حضور وبصمة المصور العالمي «جيمس بالوغ» كانت من أبرز أنشطة وفعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، ونالت أصداء وتغطيات واسعة. «بالوغ» الفائز بجائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي في موسم «اللحظة»، أشار خلال مشاركته إلى أن المعرفة عملية تراكمية وأن جيلنا تعلم من الأجيال والحضارات التي سبقته. وخلال جلسة بعنوان «العنصر البشري: كبسولة الزمن منذ بدء حقبة أنثروبوسين» قال «بالوغ»: الوقت ينفد، وحقائق الحياة على الأرض واضحة، وعند إعادة النظر فيها، فإننا سنجد أن البشرية تغير الطبيعة. نحن نعتمد على استقرار العناصر الأساسية في العالم، وعدم استقرار العنصر البشري يؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار باقي العناصر، فالبشر وحدهم قادرون على اختيار إعادة التوازن.

قام «بالوغ» أيضاً بتناول الصور الجيولوجية التي تدرس طبقات الأرض، مشيراً إلى القوة الطبيعية المعروفة باسم «الصفائح التكتونية» التي تتسبب بالزلازل والبراكين وتقوم بتشكيل سطح الأرض، وتابع: قبل عشر سنوات أدركت أننا بحاجة لمصطلح جديد وهو «البشرية التكتونية» لأننا قوة على هذه الأرض، حيث تسهم الأعداد السكانية الكبيرة التي قاربت 8 مليارات نسمة، بإعادة تشكيل الأرض والصخور والتاريخ، ولهذا وضع العلم مصطلح «أنثروبوسين» لوصف الحقبة الزمنية الحالية التي نعيش فيها. لقد استخدم هذا المصطلح قبل 20 عاماً واعتمد من قبل المجتمع العلمي والجيولوجي ودخل حيز البحوث العلمية، لكن حدسي الإبداعي قادني إليه قبل اكتشافه بأكثر من 20 عاماً، والسبب الذي قادني إليه هو التصوير الصحفي، فحينما كنت صغيراً كان معظم الناس يهتمون بالصراع البشري، بينما لمست نوعاً آخر من الصراع بين البشر والطبيعة، وبدأت بتصويره.

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