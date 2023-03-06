إكسبوجر.. عقولٌ فوتوغرافية تتحاور (2 - 3)

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ضمن أنشطة وفعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، اعتبر المصور العالمي «جون أنغرسون» أن المصور الناجح لا يوقف الكاميرا عن العمل أثناء مهمته ويهتم بأدق التفاصيل، فالمواقف تنتهي في لحظات ثم لا تعود! مشيراً إلى أن حرصه على ذلك نَتَجَ عنه صورة فوتوغرافية ذات قيمة فنية عالية ومنها تلك التي ترصد آخر رائد فضاء وهو يغلق باب المكوك الفضائي قبل الانطلاق. جاء ذلك في معرض حديثه عن معرضه المُشارك في المهرجان والذي يوثّق حياة رواد الفضاء في الأشهر الأخيرة من برنامج ناسا التدريبي المُكثّف لمدة عام لبعثة «STS-72» في عام 1996.

وخلال مشاركته تجربته للحضور قال «أنغرسون»: عندما كنت في الثانية والعشرين من عمري تم تكليفي بالتقاط صور ملونة لمهمة البعثة، ولكن كان لدي كاميرا بالأبيض والأسود تخصني، ومن خلال عملي أدركت الصفات الفريدة والتأثير الخالد الذي تتمتع به صور الأبيض والأسود، وبعد أن راجعتها بعد سنوات أدهشني تألقها وجودتها، وألهمني ذلك إنشاء معرض أجمع فيه بين صوري بالأبيض والأسود مع تلك التي التقطتها وكالة الفضاء. ثم أضاف: بصفتي مصوراً كنت دائماً مفتوناً بقدرة الصور على إيقاف الزمن والتقاط لحظات عابرة! وكان شغفي دائماً لرواية القصص من خلال صوري. عملي في تلك المهمة الفضائية وضعني على تماس مع استكشاف الفضاء وحياة روّاد الفضاء الذين تدربوا على المهمة! كما أنه بمثابة تذكير بالتضحيات والتفاني لتوسيع حدود المعرفة البشرية.

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الصورة والمعرفة.. علاقةٌ تصنع تاريخاً نفخرُ به

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الدولية للتصوير الضوئي

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ـــ اكسبوجر.. عقول فوتوغرافية تتحاور 1 ــ 3