التقييم والتحكيم لدورة «الطبيعة» (3)

ت + ت - الحجم الطبيعي

المصور الهولنديّ مارسيل فان أوستن، مصور طبيعة محترف وله خلفية في الإعلانات وتصميم الجرافيك. وهو عاشقٌ للطبيعة يؤمن أن الحماية الناجحة تبدأ بالوعي ويأمل أن تجعل صوره الناس على دراية بأن أمَّنا الأرض بحاجة إلى حمايتنا وأن تُلهمهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يحاول في عمله التبسيط والتخلص من الكماليات، يعتقد أن البساطة هي أقصى درجات التعقيد. حازت صوره على العديد من الجوائز حول العالم، وهو مصور الطبيعة الوحيد في العالم الذي فاز باللقب الأكبر في جائزة Grand Slam وهو مصور العام في مجال الحياة البرية ومصور الطبيعة الدولي للعام لمرتين، ومصور العام للرحلات. تظهر صوره في صالات العرض والمتاحف وتُستخدم في جميع أنحاء العالم في الإعلان والتصميم، وهو مُساهم مُنتظم في National Geographic، بجانب كونه سفيراً لعلامة «نيكون» التجارية.

«رائد عمّاري» مصوّر فوتوغرافي أردنيّ الأصل، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر أن التصوير الفوتوغرافي هو وسيلة للتعبير عن دواخل الفنان. درس العديد من أساليب التصوير الفوتوغرافي مع لمسةٍ من الفنون الجميلة. مجالات خبرته الرئيسية هي الصور الشخصية «البورتريه». يحب أن يدهش الناس بشيء لم يروه من قبل من خلال إظهار جمال البشر بلمساتٍ فنيةٍ مختلفةٍ من خلال صور الشوارع. نُشِرَت أعماله في العديد من المجلات العالمية وشارك في العديد من المعارض الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية والكويت والإمارات العربية المتحدة وروسيا والصين وإنجلترا وماليزيا. حصل على العديد من الجوائز في مجالات «البورتريه» وتصوير الرحلات.

إصداره المميّز «The Homeless Project» يصوّر الجانب الإنساني للتشرّد ويسلّط الضوء على التعبير المباشر والعفوي للأشخاص المعنيين، ونضالهم ومعاناتهم التي يعيشونها في الشوارع.

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ـــ التقييم والتحكيم لدورة «الطبيعة» (1)



