التقييم والتحكيم لدورة «الطبيعة» (1)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تابع المصورون والمهتمون في الفترة الماضية انتهاء أعمال التحكيم للدورة الحادية عشره للجائزة «الطبيعة»، محور الاهتمام الرئيس بمراحل التحكيم الأربع، كان أعضاء لجنة التحكيم الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء.

المصورة والمُخرجة الكندية «باربرا ديفيدسون» الحائزة جائزة إيمي وجائزة «بوليتزر» ثلاث مرات، وزمالة Guggenheim الأمريكية. حصلت على جائزة «بوليتزر» للتصوير الفوتوغرافي الطويل عن مشروعها لعام 2011 «Caught in the Crossfire» كما حصلت على جائزة إيمي لعام 2011 عن المشروع نفسه، وهو قصة مؤثّرة عن الضحايا الأبرياء المحاصرين في مرمى نيران عنف العصابات الإجرامية في «لوس أنجلوس». كما كانت عضواً في فريق صحيفة Los Angeles Times الفائز بجائزة «بوليتزر» لفرق العمل المتميزة عن مشاركتها في تغطية حادث إطلاق النار الجماعي في «سان برناردينو» عام 2016.

أثناء وجودها في «دالاس مورنينغ نيوز» كانت صورها من أسباب فوز الفريق بجائزة «بوليتزر» لعام 2006 لتصوير الأخبار العاجلة، عن تغطيتهم إعصار «كاترينا». حصلت مرتين على لقب «مصورة العام للصحف» في مسابقة صور العام الدولية في عامي 2006 و2014.

تلتقطُ صور «باربرا» جوهر الأزمة الإنسانية في أعقاب الحرب، بينما صورها من تسونامي المحيط الهندي عام 2004 وإعصار كاترينا وزلزال سيشوان في الصين، تكشف عن الآثار المروعة للكوارث الطبيعية. باربرا هي أيضاً المصور الرئيس والمنسّق للشراكة العالمية من أجل «إنهاء العنف ضد الأطفال» إذ وثَّقت محنة الأطفال عبر ثلاث قارات، تسافر للعديد من البلدان لتصنع صوراً للناجين من حوادث إطلاق النار باستخدام كاميرا فيلم مقاس 8 × 10.

تُشرف «باربرا» على عمودٍ للتصوير بعنوان ‘reFramed’ لصحيفة Los Angeles Times تقوم من خلاله بتوجيه المصورين الناشئين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى عملها الفوتوغرافي في الصحيفة.

فلاش

ارفع صوت عدستك بربطها بالقضايا الكبرى

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae