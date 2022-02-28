التقييم والتحكيم لدورة «الطبيعة» (2)

ت + ت - الحجم الطبيعي

«جون ستانمير» هو مصورٌ فوتوغرافي أمريكيّ حائزٌ على جوائز، وصانع أفلام ومُعلِّم، مُرشح لجائزة إيمي، يكرّس نفسه للقضايا البيئية والاجتماعية والإنسانية المعاصرة. لأكثر من 15 عاماً عَمِلَ جون بشكل حصري تقريباً مع مجلة National Geographic، وأنتج أكثر من 19 قصة عُرِضَت على أكثر من 14 غلافاً. بين عامي 1998 و2008، كان جون مصوراً متعاقداً مع Time magazine، أسفرت السنوات التي قضاها معها عن 18 غلافاً.

في عام 2001، شارك جون في تأسيس وكالة VII Photo المرموقة مع ستةٍ من المصورين الصحافيين الرائدين في العالم. يُمثّل VII اليوم أكثر من 30 مصوراً من جميع أنحاء العالم. جون هو عضو فخري في VII وعضو في Ripple Effects Images، وهي مجموعة من الفنانين ورواة القصص الذين يعملون في مجال المرأة والتمكين والمساواة. حصل على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة «روبرت كابا» المرموقة، ومصور العام لمجلة POYi، وجائزة الصحافة العالمية للعام 2014.

«سارة مارينو» مصورة طبيعة من الولايات المتحدة، تعمل في تدريس التصوير والكتابة، تُقسِّمُ وقتها بين منزلها في ريف جنوب غرب كولورادو في الولايات المتحدة، وحياة السفر والترحال في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

تتميّز ألبومات صور سارة بمجموعةٍ متنوّعةٍ من الموضوعات بما في ذلك المناظر الطبيعية والتصوير التجريدي للطبيعة والصور الإبداعية للنباتات. مبادئ التعليم لدى سارة تُركّز على التعبير الشخصي ورؤية الفرص في أي منظر طبيعي وتصوير مشاهد الطبيعة الصغيرة وأسلوب التصوير البطيء الذي يركز على الاستكشاف والتواصل مع الطبيعة، من خلال ورش العمل الخاصة بالتحدّث والتعليم الشخصي والكتب الإلكترونية ومقاطع الفيديو التعليمية. تسعى سارة لتعزيز الإشراف المسؤول على الأماكن الطبيعية والبريّة من خلال التصوير الفوتوغرافي والتعليم.

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ـــ التقييم والتحكيم لدورة «الطبيعة» (1)