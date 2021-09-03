التئام شمل فرقة "آبا" في أول ألبوم جديد منذ 40 عاماً

المصدر: رويترز

أعلنت فرقة آبا السويدية الشهيرة عن أول ألبوم جديد لها منذ أربعين عاما، وقال أعضاؤها إنهم سينظمون سلسلة من الحفلات الافتراضية باستخدام صور ثلاثية الأبعاد لأنفسهم في لندن العام المقبل.

وتهافت المعجبون للاحتفال على الإنترنت بالتئام شمل طال انتظاره لواحدة من أنجح الفرق الموسيقية في العالم. وقالت مستخدمة على تويتر في تغريدة لاقت مشاركات كبيرة "موسيقى آبا الجديدة تنقذ 2021".

وقالت الفرقة خلال حفل الإطلاق، الذي بث مباشرة على الإنترنت، إن الألبوم "فويدج" سيصدر في الخامس من نوفمبر. وأصدرت الفرقة اثنتين من أغنياته العشر، وهما "آي ستيل هاف فيث إن يو" و"دونت شت مي داون"، أمس الخميس.

وقال مؤلف الأغاني بيني آندرسون في رسالة مصورة "في البداية كانتا أغنيتين فقط... ثم قلنا "ربما ينبغي أن ننتج، لا أعرف، القليل من الأغاني الأخرى. ما قولكن يا فتيات؟"، فقلن "حسنا" ثم سألت "لماذا لا ننتج ألبوما كاملا؟‭‭‭‬‬‬".