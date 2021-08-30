وفاة أسطورة موسيقى الريغى الجامايكي لي "سكراتش" بيري

المصدر: د ب أ

توفي الموسيقار الجامايكي الشهير لي "سكراتش" بيري في مستشفى أمس الأحد عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما قال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس.

وقال هولنس: "سيظل لي سكراتش بيري دائما في الذاكرة لمساهمته الكبيرة" في عالم الموسيقى، مقدمًا تعازيه للعائلة والأصدقاء والمعجبين.

ولم ترد معلومات فورية عن سبب الوفاة.

وولد بيري في شمال غرب جامايكا في مارس 1936. وبصفته منتجا ومغنيا، فقد كان أحد رواد موسيقى الريغى خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

أثرت تقنيات إنتاجه على العديد من الموسيقيين من الأنواع الأخرى خلال العقود التالية. وعمل مع أسطورة الريغى بوب مارلي وغيره من الموسيقيين الجامايكيين المعروفين، كما عمل أيضا مع فنانين من دول أخرى مثل بول مكارتني.

وحصل على جائزة غرامي لأفضل ألبوم ريغى العام 2003 على ألبومه "جاميكيان إي تي".