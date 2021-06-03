مصر .. كشف سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر مصرفية، سبب الحجز على أموال الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدة أنه ليس تحفظاً كما قال الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وفقا لموقع مصراوي.

وفي تصريحات سابقة، قال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر، إن الحُكم نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

ودفع "حلمي" في دعواه بأن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.