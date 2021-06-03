أول تعليق من محامي الطيار أشرف أبو اليسر على حجز أموال محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

علق المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار المصري الراحل أشرف أبواليسر، على قرار الحجز الإداري على أموال الفنان محمد رمضان، قائلًا: "هراجع إدارة التنفيذ والأحكام في مكتبي".

وكشفت مصادر مصرفية، سبب الحجز على أموال الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدة أنه ليس تحفظاً كما قال الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، فاجأ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بيه وبين البنك قائلا: "صحيت من النوم النهارده على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة. واختتم الفيديو قائلا: صباح الخير يا مصر .

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".