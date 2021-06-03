خبر سار عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر طبي في المستشفى، الذي تُعالج به الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء، وفقا لصحيفة الوطن.

ولم تعلم الفنانة دلال عبد العزيز خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، حيث تكتمت أسرتها بشكل كبير الخبر منعاً لتدهور حالتها الصحية، والحفاظ على حالتها النفسية، وهو ما أعلنه الاعلامي رامي رضوان، مؤكداً أن الأسرة تعاني بسبب إخفاء معالم الحزن، ومحاولة إبراز الإيجابيات فقط.

وتعاني الفنانة الكبيرة جراء إصابتها بفيروس كورونا منذ شهر رمضان الماضي هي وزوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي غادر دنيانا متأثراً بإصابته بكورونا بجانب معاناته من مشكلات في الكلى.