الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من أعراض ليس لها علاج

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي رامي رضون زوج الفنانة دنيا سمير غانم آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكداً أن آخر مسحتين أجرتهما الفنانة الكبيرة كانت نتيجتهما سلبية.

وأضاف رضوان خلال برنامج «مساء dmc» أن سلبية الإصابة بفيروس كورونا لا تعني التعافي الكامل، موضحا أنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة، وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بالفيروس.

وأوضح رضوان أن الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة صعبة وشديدة، قائلًا: «المسحة سلبية، لكن فيه أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا ومالهاش علاج معين بيشفي، ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفي».

وطالب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز: «حالتها سلبي كورونا، لكن الحالة صعبة، وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء العاجل».

وذكر رامي أنه رغم مرض دلال عبد العزيز، إلا أن أهم ما يشغل تفكيرها الآن هو استمرارية أعمالها الخيرية، قائلًا: «حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج إيه، وبتقول لنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان، بتفكر في مين ممكن يكون مزنوق دلوقتي ولازم نقف جمبه».

يذكر أن ظروف دلال عبد العزيز الصعبة، أجبرت أسرتها على عدم إخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن، حيث أوضح رامي رضوان أن الفنانة ما زالت متواجدة بالرعاية المركزة: «ولهذا نحاول أن نخفي عليها الأمر لدرجة إننا بنمثل عليها».