تطور مهم في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية دلال عيد العزيز، عن تطور مهم في الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، مؤكداً أنها بدأت في التحسن بشكل ملحوظ.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى، وفقا لموقع مصراوي.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا مؤخرا، وشيعت جنازته يوم الجمعة الماضي، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.