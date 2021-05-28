هل حضرت دلال عبد العزيز جنازة سمير غانم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الإعلامي المصري رامي رضوان وزوج ابنة الفنان الراحل سمير غانم، الفنانة دنيا، شائعات حضور الفنانة دلال عبد العزيز جنازة زوجها الراحل الذي تم تشييعه إلى مثواه الأخير يوم الجمعة الماضي.

وقال رضوان: " لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم ولكنها لم تحضر ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن، وظروف دلال عبد العزيز الصعبة تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز لا تزال في العناية المركزة".

كما نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة على حسابه بموقع إنستغرام تجمعه بالفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وقال رضوان خلال حديثه في برنامجه "مساء دي إم سي": فراق الفنان سمير غانم صعب والموضوع أصعب عندما يفارقنا مصدر بهجتنا وسعادتنا، وكل الناس تتحدث عن حجم الحزن الكبير لرحيله، والواحد بيشوف الناس بتعمل فيديوهات مواساة بعد وفاة الفنان سمير غانم.

وأضاف: "سمير غانم كان سببا في الضحك والابتسامة للكثيرين، ورسالة سمير غانم كانت قائمة على إسعاد الناس ونشر البهجة والسعادة، الفراق صعب ولكن عزاءنا هو الحب الذي شاهدناه ولمسناه من الكثيرين من كافة أنحاء العالم، ولأول مرة يكون سمير غانم سببا في حزننا وافيهات سمير غانم باقية معنا وكان مدرسة في عمل الخير".

وكشف رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "قلب دلال عبد العزيز حاسس بوفاة سمير غانم لأنه كان رفيق الدرب وهناك ترابط في الأرواح في القلوب والعقول، ونحن ندعي الابتسامات أمام دلال عبد العزيز ومش بنلبس أسود أمامها".