من هو الرجل الذي أشهر إسلامه ليتزوج الفنانة سهير البابلي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة سهير البابلي بعيد ميلادها الذي يوافق 14 فبراير عام 1939، طبقاً لما ذكرته ابنتها الوحيدة نيفين الناقوري، وليس 1935 كما ذكرت العديد من المواقع.

تزوجت الفنانة سهير البابلي 5 رجال، وكان الزوج الأول في حياتها هو محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة، إلا أنه خيرها بين الاستمرار في الحياة الزوجية والتفرغ لرعاية ابنتها أو العمل، فاختارت طريق النجومية.

أما الزواج الثاني فكان هو الفنان منير مراد شقيق الفنانة ليلى مراد والذي أحبها بشدة منذ أن رآها وطلب منها الزواج، وإشهر إسلامه فهو من أصول يهودية، وذلك للزواج منها وبالفعل تم الزواج، لكن سهير البابلي أكدت من قبل في أحد اللقاءات التلفزيونية، أن منير مراد دخل الإسلام عن اقتناع وليس كما يشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط، وفقا لليوم السابع.

كما تزوجت سهير البابلي بعد ذلك من تاجر المجوهرات أشرف السرجاني، وبعد أن توفي تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت من الفنان أحمد خليل.

وكانت سهير البابلي صاحبة المشوار الفني الطويل، ذات أداء مميز، وكوميديا ذات طابع خاص، في عدد كبير من الأعمال بين السينما والتليفزيون والمسرح.