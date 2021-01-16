رسالة عاجلة من الفنانة وفاء عامر لزوج هالة صدقي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة عاجلة إلى زوج الفنانة هالة صدقي، سامح سامي بعد الموقف النبيل الذي قامت به هاله صدقي تجاه والده وأنقذته من الموت.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "يعني إنسانة وبنت أصول يا سامح وماتتعوضش، يعني فنانة عظيمة وانسانة عظيمة وأم أعظم.. بحبك يا هالة وبحترمك يا كريمة الخلق يا بنت الأصول.. يا ريت أنت اللي تطلع تتكلم يا سامح مش حد تاني وزي ما أهنتها رد اعتبار شخص لا يعوض، هالة صدقي".

وكتب سامي: "تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها، في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هي والولاد".

وتابع: "ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة، طبعا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي".

ووجه سامي رسالة لهالة، قائلا: "أشكرك جدا جدا لانك أنقذتي حياة بابا يا أصيله يا بنت الأصول".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم طفليهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

وقالت الفنانة هالة صدقى،إن زوجها قام بسبها وقذفها على مواقع التواصل الاجتماعى وحاول تشويه صورتها أمام الجميع، مضيفة: "وبناء على ذلك لن أسكت عن ذلك وأقدم بلاغ ضده وضد المحامى وضد المواقع التى نشرت أخبار مغلوطة عنى ".

وكان صالح السقا محامى زوج الفنانة هالة صدقى أكد أنه انسحب تماما من القضايا التى تجمع بينها وبين زوجها سامح سامى، ولن يكون محامى لزوجها حفاظا على الاسرة وأولادهم .

ووجه صالح السقا رسائل لكل من الفنانة هالة صدقى وزجها وأهمها التنازل عن المصالح الشخصية حفاظا على الاسرة والأولاد والعيش فى سلام واستقرار كما وجه رسالة لكل من أبناءهم سامو ومريم قائلا: "اعتذر عن كل ما كتب فى الصحافة وانتوا أشرف من أى حد ولابد الابتعاد عن هذه المشاكل وان شاء الله سوف تتحل خلال الفترة المقبلة".

وقال المحامى سامح سامى، زوج الفنانة هالة صدقى، إنه لن يتنازل عن أي شيء ومتمسك بحقوقه، موجها استغاثته للنائب العام بمساعدته في الحصول على حقه في إجراء تحليل DNA مشككا بأن هالة صدقى ليست أم أبنائه ولكنها استخدمت بويضات تلقيح من سيدة أخرى.

وأضاف، خلال فيديو نشره: "أنا مش طالب أكتر من حقى، وأنا متأكد إنهم ولادى مية في المية ولكن عاوز أعرف مين أمهم وإزاى هالة صدقى، فأنا محتاج تحليل DNA لها للتأكد من أمهم الحقيقة وبصمة صوتها على الفيديو الشهير بخصوص سبها لزملائها، والقضية شغالة وهترافع أنا فيها لأن دى قضيتى أنا ومش هاسيب حقى".

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