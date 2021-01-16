موقف نبيل من هالة صدقي أثار إعجاب طليقها

المصدر: البيان الإلكتروني

أشار سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي، إلى أنها أم عظيمة وأصيلة، وذلك بعد وقوفها بجانبه، متجاهلة تماماً أزمة النسب والقضايا المنظورة في المحاكم بينها وبين زوجها.

رغم القضايا التي تنظرها المحاكم بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي إلا أن الفنانة صدقي قامت بموقف نبيل نال استحسان طليقها.

ففور علم الفنانة بمرض حماها ودخوله للعناية المركزة أسرعت لزيارته رغم المشاكل التي بينها وبين ابنه ما جعل طليقها يعبر عن عظيم امتنانه لهذا الموقف النبيل الذي لا يصدر إلا من بنت الأصول على حسب قوله

وكتب سامي على صفحته في فيسبوك: "تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي، وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده، هي والولاد ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة نادرة، وطبعا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي، أشكرك جداً جداً لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

وردت شقيقتها دينا صدقي: "حمد الله على سلامته، وفعلاً أولاد الأصول بيبانوا في المواقف.. ربنا يباركلك فيهم".

والجدير بالذكر أن الفترة الماضية، قد شهدت خلافات بين الزوجين، وصلت إلى قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بمد أجل الحكم في استشكال زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة.