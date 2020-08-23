بعد التشهير بها وأولادها.. هالة صدقي تقاضي زوجها ومحاميه

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت الفنانة المصرية هالة صدقى على قرار انسحاب صلاح السقا محامى زوجها من القضايا التى تخصهم قائلة إنها لن تسكت عن حقها بعد التشهير بها وأولادها، مشيرة أنها تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامى وضد زوجها سامح سامى.

وأضافت فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنها لازم تحصل على حقوق أولادها، حيث أن خلافها مع زوجها منذ حوالى 5 سنوات وملتزمة الصمت بسبب أولادها، متابعة: "لكن حان الوقت لكى أعلن عن تفاصيل جديدة من خلال فيديو أوضح فيه كل ما حدث".

وأشارت الفنانة هالة صدقى، أن زوجها قام بسبها وقذفها على مواقع التواصل الاجتماعى وحاول تشويه صورتها أمام الجميع، مضيفة: "وبناء على ذلك لن أسكت عن ذلك وأقدم بلاغ ضده وضد المحامى وضد المواقع التى نشرت أخبار مغلوطة عنى ".

وكان صالح السقا محامى زوج الفنانة هالة صدقى أكد لـ"اليوم السابع" أنه انسحب تماما من القضايا التى تجمع بينها وبين زوجها سامح سامى، ولن يكون محامى لزوجها حفاظا على الاسرة وأولادهم .

ووجه صالح السقا رسائل لكل من الفنانة هالة صدقى وزجها وأهمها التنازل عن المصالح الشخصية حفاظا على الاسرة والأولاد والعيش فى سلام واستقرار كما وجه رسالة لكل من أبناءهم سامو ومريم قائلا: "اعتذر عن كل ما كتب فى الصحافة وانتوا أشرف من أى حد ولابد الابتعاد عن هذه المشاكل وان شاء الله سوف تتحل خلال الفترة المقبلة".

وقال المحامى سامح سامى، زوج الفنانة هالة صدقى، إنه لن يتنازل عن أي شيء ومتمسك بحقوقه، موجها استغاثته للنائب العام بمساعدته في الحصول على حقه في إجراء تحليل DNA مشككا بأن هالة صدقى ليست أم أبنائه ولكنها استخدمت بويضات تلقيح من سيدة أخرى.

وأضاف، خلال فيديو نشره: "أنا مش طالب أكتر من حقى، وأنا متأكد إنهم ولادى مية في المية ولكن عاوز أعرف مين أمهم وإزاى هالة صدقى، فأنا محتاج تحليل DNA لها للتأكد من أمهم الحقيقة وبصمة صوتها على الفيديو الشهير بخصوص سبها لزملائها، والقضية شغالة وهترافع أنا فيها لأن دى قضيتى أنا ومش هاسيب حقى".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز