دراسة: 1.5 مليون طفل فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية بسبب الجائحة

المصدر: د ب أ

أفادت دراسة حديثة بأن حوالي 5ر1 مليون طفل في جميع أنحاء العالم فقدوا أحد الوالدين أو الأجداد أو غيرهم من مقدمي الرعاية على الأقل نتيجة لجائحة فيروس كورونا بين مارس 2020 وأبريل من هذا العام.

ووصل فريق بحث بقيادة سيث فلاكسمان في "إمبريال كوليدغ" بلندن إلى هذا الرقم باستخدام معدل المواليد وبيانات وفيات فيروس كورونا.

وقال الباحثون إنه بسبب أن البيانات لم يتم جمعها بشكل شامل في جميع الأماكن، فإن الرقم لا يمكن إلا أن يكون تقريبيا، وربما يكون أقل من الواقع.

وأفادت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية، بأن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب هذه الجائحة مرتفع بشكل خاص مقارنة بعدد السكان في جنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وكولومبيا، من بين دول أخرى.

وبشكل عام، فإن عدد الأطفال الذين فقدوا آباءهم يزيد بنحو خمس مرات على عدد الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم.