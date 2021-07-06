ألمانيا تخفف القيود على القادمين من 5 دول ضمنها الهند

المصدر: د ب أ

خففت الحكومة الألمانية بشكل كبير من القيود المفروضة على دخول أراضيها للقادمين من البرتغال وبريطانيا وروسيا والهند ونيبال بسبب انتشار سلالات فيروس كورونا المستجد (المسببة لمرض كوفيد-19) المعدية بشكل خاص.

وذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أمس الاثنين، إن الدول الخمس ستشهد يوم الأربعاء تخفيض وضعها من "مناطق السلالات المتحورة من الفيروس" إلى "مناطق عالية الحدوث".

وهذا يعني أن الدخول إلى ألمانيا سيصبح ممكنا مرة أخرى لجميع مجموعات الأشخاص. وبالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تعافوا من الفيروس الفتاك، تم إلغاء فرض دخول الحجر الصحي عليهم تماما؛ وبالنسبة للآخرين جميعهم، سيتم تقليل مدته.

كانت الهند قد صُنفت كمنطقة للسلالات المتحورة من الفيروس في نهاية أبريل الماضي، تلتها نيبال وبريطانيا في مايو. وكانت البرتغال وروسيا قد تم إدراجهما إلى القائمة يوم 29 يونيو.

ولا يسمح لشركات الطيران والحافلات والقطارات بنقل الأشخاص القادمين من مناطق سلالات الفيروس المتحورة إلى ألمانيا ما لم يكونوا من الألمان أو لديهم إقامة في ألمانيا.

وعلاوة على ذلك، يجب على أي شخص يدخل ألمانيا من مناطق سلالات الفيروس المتحورة الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما - حتى لو تم تطعيمه بالكامل أو تعافيه.

ومع تخفيض الحالة إلى منطقة عالية الحدوث، يتم رفع حظر الوصول تماما. أما أولئك الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يتعافوا فلا يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي إلا لمدة 10 أيام، ولكن يمكنهم تقصير هذه الفترة إلى خمسة أيام من خلال الخضوع لاختبار ثان.