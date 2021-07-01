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    البنك الدولي يرفع تمويل لقاحات الوقاية من كورونا إلى 20 مليار دولار

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    تعهد البنك الدولي أمس الأربعاء بتعزيز التمويل المتاح لشراء لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لتصل إلى 20 مليار دولار، ارتفاعا مما كان مستهدفا في السابق وهو 12 مليار دولار بعد زيادة حادة في الطلب على التمويل من الدول النامية.

    وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك قدم بالفعل أكثر من أربعة مليارات دولار إل 51 دولة نامية لشراء لقاحات كوفيد-19، وسيضيف عدة مليارات لخمسة وعشرين دول أخرى قريبا.

    وأضاف للصحفيين "سيأتي المزيد في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن البنك الدولي تلقى 41 طلبا في المجمل من دول أفريقية لم يتم فيها تطعيم سوى أقل من نصف السكان.

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    • تمويل،
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    • كوفيد-19،
    • لقاح
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