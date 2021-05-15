البرازيل توقع عقدا مع فايزر لتوريد 100 مليون جرعة لقاح أخرى

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الجمعة في بيان أن وزارة الصحة وقعت عقدا ثانيا مع تحالف فايزر/ بيونتك الأمريكي الألماني للحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاحهما المضاد لمرض كوفيد-19.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة، من المتوقع أن تصل الجرعات الإضافية في الفترة بين سبتمبر وديسمبر، ليصل إجمالي الجرعات المستلمة بنهاية العام إلى 200 مليون جرعة.

كانت الحكومة قد اشترت في مارس أول 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، الذي تم البدء في تسليمه في أبريل.